Empresárias do comércio estão mais confiantes do que média do setor

19/11/2021 | 13:10



Pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) mostra que as empresárias do setor estão mais confiantes do que a média do comércio das 27 capitais brasileiras.

O Índice de Confiança das Empresárias do Comércio (ICEC Feminino) atingiu 125,1 pontos em novembro, acima dos 123,2 pontos do ICEC geral. Em nota, a FecomercioSP afirma que o resultado mostra as empresárias otimistas com a aproximação de datas como a Black Friday e as festas de fim de ano.

O Índice de Condições Atuais (ICAEC) atingiu 110,7 pontos no ICEC Feminino, acima dos 96,4 pontos do ICEC geral. Nas aberturas da pesquisa com recorte, o item Condições Atuais da Economia (CAE) ficou em 92,6 pontos, abaixo do nível de 100 pontos, que indica satisfação.

O Índice de Expectativa da Empresária do Comércio (IEEC) atingiu 157,0 pontos no ICEC Feminino, contra 152,7 pontos na pesquisa geral. Nesse indicador, as expectativas das empresárias são melhores em relação à própria empresa (169 pontos) do que em relação ao próprio setor (162,8 pontos).

O Índice de Investimento da Empresária de Comércio (IIEC) atingiu 107,5 pontos, abaixo dos 120,5 pontos da pesquisa geral. A intenção de novas contratações marcou 143,6 pontos no levantamento com recorte, contra 92,8 pontos do cenário para novos investimentos, este último indicando pessimismo.

A pesquisa foi elaborada a partir de 6.173 entrevistas com empresárias das 27 capitais brasileiras nos últimos dez dias de outubro.