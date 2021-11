Em A Fazenda 13, Dayane Mello dispara após ser descoberta sobre jaqueta de Rico Melquiades: Faria muito pior

19/11/2021 | 13:10



Após toda a polêmica em volta do rasgo na jaqueta de Rico Melquiades - e finalmente Aline Mineiro, juntamente com Bil Araújo, ter revelado para todos os participantes de A Fazenda 13 que Dayane Mello havia danificado a peça de roupa do colega de confinamento com uma faca, a ex-BBB italiana afirmou que teria feito muito pior caso a produção do reality não tivesse a impedido.

Durante um bate-papo na cozinha que rolou na última quinta-feira, dia18, MC Gui disparou para Dayane:

- Pô, Day, aí é fod*, também rasgar a roupa. Você tá dando um tiro no seu próprio pé, disparou o funkeiro.

- Eu ia fazer muito pior se a produção não me parasse, respondeu a modelo.

E, em outra trecho da conversa, Mello tentou justificar a sua atitude.

- Eu sei que isso foi errado, mas assim, o cara me humilhou, massacrou, me chamou de racista, me chamou de merda. Eu tava pra quebrar tudo, eu queria me vingar dele!, afirmou.

E então MC Gui respondeu simples e objetivamente.

- Não, Day, o ódio não se paga com ódio.

- Eu vou fazer o que? Eu sei que não! Tá errado, eu errei, disse Dayane, tentando mais uma vez se defender.

E, na madrugada desta sexta-feira, dia 19, a top model resolveu chamar o influenciador para conversar e pedir desculpas por ter rasgado a blusa dele com um objeto cortante.

Na despensa, Dayane disse para Rico que vai manter a postura de sempre.

- A Aline voltou? Ok. Eu também voltei faz quatro dias e todas as minhas atitudes foram julgadas por um público. O que as pessoas agora querem julgar ou excluir não vai modificar minha vida, porque eu sou muito mais forte que isso. Tu sabe perfeitamente a minha história e já passei por muita coisa como você. Podem fazer o que quiser, eu vou manter a minha postura e o meu pensamento sobre cada um como eles pensam de mim. É muito fácil apontar o dedo, começou.

Ela ainda relembrou as vezes que defendeu Melquiades dentro do jogo.

- A mesma coisa que senti hoje de: Ah meus Deus, a jaqueta, foi ela, quanto ódio e não sei o quê. É a mesma coisa quando comprei briga de você com todo mundo, tá entendendo? É muito fácil as pessoas falarem e não se botarem na posição do outro quando não acontece com você.

- É isso. Agora, faltam três semanas e não é questão de exclusão, eu tô bem. Eu falo de você porque você foi a única pessoa que me feriu e me machucou.

Foi então que Rico interrompeu a fala da peoa e disparou:

- Eu lhe feri e machuquei porque você que criou isso. Eu não lhe feri e machuquei em atitudes, afirmou.

- Eu te humilhei e machuquei? Te fiz sentir um cocô?, perguntou Dayane.

- Me fez sentir. Falou que ninguém me suportava, que ninguém gosta de mim. Você falou isso, falou Rico.

E, para encerrar a modelo pediu desculpas e que pra ela a página tinha virado.

- Foi na roça? Então, eu retiro isso. Se isso te fez sentir pequeno, me desculpa. Ninguém falou isso de mim e eu também me sinto pequena, tá entendendo? Ninguém falou e eu me sinto. O que eu tenho que resolver é com você. Daqui pra frente, qualquer palavra que eu for usar com você vou medir porque não vou te humilhar.

- Sim, mas, para mim, já virou a página, já foi. É página nova. Só para você saber, era isso que eu tinha para falar. Era isso que eu tinha para dizer e te pedir desculpas, encerrou.

E, durante a roça que eliminou Valentina Francavilla, a apresentadora Adriane Galisteu utilizou em seu discurso frase de Anitta e citou como exemplo o seu relacionamento com Ayrton Senna.

- Minhas roceiras, minhas guerreiras, minhas mulheres. Vocês estão aqui encarando o julgamento do público, afinal, faz parte do jogo. Mas, quantas vezes cada uma de nós não foi julgada, rotulada, encaixotada em um perfil? Apesar disso e como diria a querida Anitta, não existe uma forma só de ser mulher. Nós todas estamos aqui para provar isso.

Adriane ainda falou sobre os julgamentos que algumas peoas sofrem, além de falar sobre o rótulo que ela mesma ganhou por ser namorada de Senna, com quem teve um romance de 1993 até o dia em que ele morreu.

- Todas nós somos muitas em uma. Mulheres, independentemente do resultado de hoje, eu queria que vocês levassem no coração uma frase: Uma mulher forte sabe como construir uma escada com as mesmas pedras que foram lançadas contra ela. Acreditem nisso, a ex do Ayrton Senna que vos fala sempre acreditou. E deu certo. Haja coração, hein. Fico emocionada com vocês