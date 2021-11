Tonéis de vinho são transformados em hospedagem em São Roque

Redação

Do Rota de Férias



19/11/2021 | 12:55



A região do interior de São Paulo ganhou uma novidade inusitada: um chalé temático construído a partir de tonéis de vinho. A mais nova opção de hospedagem em São Roque faz parte de uma experiência oferecida pela Quinta do Olivardo, um dos restaurantes mais tradicionais do da Rota do Vinho.

Hospedagem em São Roque

A estrutura do chalé foi idealizada com a utilização de um barril que armazenava 100 mil litros da bebida. Agora, como hospedagem, o local ganhou o nome da uva Chardonnay. Além da vista incrível para os parreirais, a experiência é imersiva, pois permite contemplar a estrutura preservada e sentir o aroma de vinho.

A acomodação é dividida em dois ambientes. No piso inferior fica a sala, com micro-ondas e uma mesa para o café da manhã (que funciona como alternativa à refeição no próprio restaurante), além de banheiro com jacuzzi. Já no superior, está o quarto, onde é possível encontrar uma cama de casal, TV, ar-condicionado e janelas com vista dos vinhedos.

Até o final de novembro, mais dois chalés de tonéis de vinho estarão disponíveis para essa experiência única. “O restaurante é visto como um espaço de lazer, inclusive pelas inúmeras opções de diversão e descanso, além dos pratos da gastronomia portuguesa. Então, por que não ampliar essa experiência e o contato com a natureza? Repousar no chalé temático é algo incrível e só quem experimentar conhecerá essa sensação”, destaca Olivardo Saqui, proprietário da Quinta do Olivardo.

