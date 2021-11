Black Friday: NordVPN oferece plano de 2 anos com 72% de desconto

Marcella Blass

Do 33Giga



22/11/2021 | 11:55



Os usuários de internet estão cada vez mais suscetíveis aos ataques de hackers e outras pessoas mal intencionadas – que agem para invadir sistemas e furtar informações pessoais. Esse cenário mundial tem colocado as VPNs (Redes Virtuais Privadas, em português) em evidência, já que elas podem garantir uma navegação muito mais segura e privada.

NordVPN

Uma das opções mais populares do mercado é a NordVPN, que tem mais de cinco mil servidores espalhados em mais de 50 países. Para a Black Friday, a empresa está com uma promoção especial: 72% de desconto no plano de dois anos de serviços, com preço promocional de $79 ou U$3,29 por mês.

De acordo com a companhia, acompanha de Black Friday é a melhor oferta do ano e vai até o dia 29 de novembro. Na sequencia, até o dia 1 de dezembro, vigora a famosa Cyber Monday – data que estende as promoções da sexta-feira de desconto.

Vale destacar que a NordVPN garante segurança online em todas as plataformas, sendo compatível com Windows, macOS, Linux Android e iOS. A empresa oferece, ainda, extensões de proxy encriptadas para os navegadores Chrome e Firefox – além de ser compatível com Firestick (Amazon), xBox, Playstation, Nintendo Switch e outras interfaces.

E para proteger a família toda , é possível ter até seis aparelhos usando os recursos ao mesmo tempo. Dessa forma, você pode se manter seguro e privado enquanto navega no computador, no celular e uma série de outros dispositivos dentro e fora de casa.