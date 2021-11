Urbanistas pelo Grande ABC

Enio Moro Junior



19/11/2021 | 11:40



As condições qualitativas dos espaços do Grande ABC estão muito aquém da riqueza regional e da massa crítica existente. O deslocamento do morador de sua residência para o trabalho ou lazer revela-se pouco acolhedor: calçadas estreitas, iluminação pública deficiente, poluição visual, pouca área verde, muros que segregam (e não integram) os espaços privados e públicos, entre outras questões urbanas. Nossa região possui, em 2021, quatro cursos de arquitetura e urbanismo (USCS, Fundação Santo André, Anhanguera Santo André e Anhanguera São Bernardo), com um potencial de formar cerca de 150 novos profissionais por ano. Será que suas preocupações se coadunam com o perfil esperado do profissional para auxiliar no processo de mudanças de paradigmas que devemos enfrentar?

Enquanto a academia discute novos aproveitamentos para os grandes lotes industriais hoje subutilizados, o mercado alegra-se em utilizá-los para projetos habitacionais de baixa qualidade para a classe média ou ainda para centros de compras; precisamos evoluir nessas possibilidades. Por este motivo (e muitos outros) que a formação do urbanista deve compreender a regionalidade, a experimentação, a inovação e a internacionalização. Tratei deste tema na 19ª Carta de Conjuntura da USCS (disponível em https://www.uscs.edu.br/noticias/cartasconjuscs).

Sobre regionalidade, temas como habitação para propiciar melhores condições de moradia e acesso a bens e serviços públicos, contrapõem-se com as ilhas urbanas de excelência que convivem territorialmente; a melhoria da mobilidade urbana, que não aproveita a via férrea como modal estruturador do território, perde a oportunidade de se articular com outros modais que melhorariam o espaço urbano, como o VLT (Veículo Leve sobre Trilhos), ciclovias e BRT (Bus Rapid Transit). A qualificação dos espaços públicos e privados de uso público e novas áreas centrais com espaços de permanência, áreas caminháveis, fiação subterrânea, calçadas acessíveis e permeáveis, arborização urbana com espécies do bioma da região, são fundamentais; questões da metropolização, como os resíduos urbanos, poluição, trabalho e moradia também geram espaços que devem ser melhorados

Outra questão é a experimentação, pois nosso passado técnico e tecnológico, herança do trabalho industrial, confunde-se com nossa identidade; assim, um laboratório de informática com programas de desenho, modelagem eletrônica, realidade virtual e realidade ampliada e também outro de fabricação digital, com impressoras 3D, máquinas de corte a laser e CNCs, estimulam o processo criativo. Por que não imprimir uma casa? Temas contemporâneos como o sequestro de carbono, cidades inteligentes, produção e utilização de materiais reciclados e recicláveis devem fazer parte da discussão da sustentabilidade aplicada à arquitetura bem como a retomada de questões naturais na construção civil, como o estudo dos ventos dominantes ou ainda da trajetória solar para identificação de onde teremos melhor insolação em nosso projeto.

Sobre inovação, um dos possíveis caminhos, juntamente com questões de empregabilidade e empreendedorismo, é a estimulação pelas tecnologias, desde o início da formação, oportunizada por hubs criativos ou ainda pela articulação aos programas do Sebrae; a iniciação científica, para estimular os alunos investigativos e também os escritórios-modelo para as assistências técnicas para habitação de interesse social, criam ambiente favorável para a inserção profissional dos estudantes, pois é setor do mercado que há intensa demanda não atendida.

Complementando, a internacionalização da formação. A troca de saberes com estudantes e práticas profissionais de outros países e realidades próximas, como os da América Latina, é sempre muito estimulante; este intercâmbio de ideias e de práticas pode ser remoto ou efetivamente presencial, com estágios semestrais em instituições parceiras para enriquecer a troca de informações a partir de problemas comuns.

Enfim, o enfrentamento das questões de arquitetura, urbanismo e paisagismo na nossa região será muito mais efetivo se oferecermos uma formação aos estudantes que compreenda o nosso território e suas demandas sociais no campo da produção de espaços, seja oriundo da nossa pós-cultura industrial ou ainda aprendendo a partir da expansão de territórios com baixa qualidade a toque de caixa pela expansão das atividades produtivas, em especial no século passado; este olhar crítico altera o papel da arquitetura como significativo agente para a diminuição de desigualdades e construção de uma sociedade mais justa.

O conteúdo desta coluna foi elaborado por Enio Moro Junior, professor e gestor do curso de arquitetura e urbanismo e pesquisador do Observatório de Políticas Públicas, Empreendedorismo, Inovação e Conjuntura da USCS.