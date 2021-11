Novembro tem menos mortes de Covid do que em um dia de abril

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



19/11/2021 | 11:19



Nos primeiros 18 dias de novembro, as sete cidades do Grande ABC acumularam 73 mortes em razão do coronavírus, ou seja, média de quatro a cada 24 horas. O número é menor do que o divulgado pelas prefeituras no dia 23 de abril deste ano, no ápice da segunda onda da pandemia, quando o Grande ABC atingiu o recorde diário de óbitos, com 78 perdas em apenas 24 horas.

A diminuição é reflexo do avanço da campanha de vacinação, que tem ajudado os municípios e o Estado a controlar a pandemia. A queda no número de mortes é observada diariamente. Como comparação, nos primeiros 18 dias de outubro, que foi o mês menos letal da pandemia no Grande ABC, foram registradas 89 mortes, ou seja, o mesmo período de novembro registrou recuo de 17,9%

Quatro cidades da região celebram sequência de dias sem registros de mortes por Covid. Em São Caetano, o último óbito informado pelo boletim epidemiológico da Prefeitura ocorreu há dez dias. Já Diadema computou uma perda no dia 12, mas, de acordo com a administração municipal, trata-se da inclusão de um registro que estava represado pelo governo do Estado de um morador que foi atendido em outro município, com isso, a última morte na cidade é do dia 31 de outubro. Em Ribeirão Pires, a última baixa foi em 25 de outubro. Por fim, em Rio Grande da Serra, o último óbito registrado foi em 19 de outubro, portanto, há um mês.

Em relação ao número de diagnósticos positivos, a comparação ficou comprometida porque no dia 12 de novembro a Prefeitura de São Caetano adicionou ao boletim 2.535 diagnósticos positivos que estavam represados pelo governo do Estado. Ainda assim, neste mês a média diária de novos casos é de 270, enquanto que em outubro foram 336 a cada 24 horas.

Presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB) elogia a adesão da população da região ao imunizante contra a Covid e diz que a cobertura vacinal é fundamental para que os indicadores da pandemia continuem caindo. Até ontem, 97,1% das pessoas com 12 anos ou mais já iniciaram o esquema vacinal na região, enquanto 85,2% estão com a cobertura completa.

“A conclusão da cobertura vacinal é fundamental para frear os óbitos por Covid e para a queda no índice de internação. Em Santo André, já temos mais de 98% da população adulta imunizada com as duas doses, número semelhante ao que se observa em toda a região. Agora, iniciamos a vacinação de pessoas com 18 anos ou mais, com a dose suplementar, para quem já está vacinado há mais de cinco meses. O avanço na proteção tem corroborado os bons números em todo o Grande ABC. Por isso, completar a cobertura vacinal é fundamental para superarmos, de uma vez por todas, a pandemia”, comentou o prefeito andreense.