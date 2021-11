Gusttavo Lima tem show suspenso por conta do protocolo de prevenção contra a Covid-19

19/11/2021 | 11:10



Os fãs de Gusttavo Lima que esperavam ansiosos pela apresentação do cantor em Colatina, no Espírito Santo, podem ficar desapontados: uma decisão judicial do município acabou suspendendo o evento sob a alegação de que ele não segue os protocolos de segurança contra a Covid-19.

De acordo com o documento da decisão, o juiz Menandro Taufner Gomes apontou que não foi informado pela organização do evento a quantidade máxima de espectadores permitida, e sim uma estimativa de que o público ficaria em torno de dez mil pessoas - o que corresponde a cerca de metade do espaço locado para o show, a Área Verde de Colatina. A decisão aponta ainda que não foram definidos números máximos de lotação para cada um dos setores, sendo eles o open bar, a pista e a área vip.

Além disso, o juiz ainda aponta que a programação do evento não teria buscado orientar o público quanto ao uso de máscaras e distanciamento, conforme manda o decreto estadual. A determinação ainda afirma que há fortes indícios quanto à intenção dos organizadores burlarem esses critérios.

O show estava previsto para acontecer nesta sexta-feira, dia 19. Em caso de descumprimento da determinação e consequente realização do evento, a multa aplicável tanto aos organizadores quanto à Prefeitura de Colatina é de 200 mil reais.

Procurados representantes de Gusttavo Lima e dos organizadores do evento não se pronunciaram sobre o assunto.