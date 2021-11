Maraisa fala sobre derrota de álbum com Marília Mendonça para Chitãozinho e Xororó no Grammy Latino: - Merecido

19/11/2021 | 11:10



Marília Mendonça foi homenageada no Grammy Latino que rolou na noite da última quinta-feira, dia 18. Mas, além de ter sido citada no evento - parte da apresentação feita por Anitta, aliás -, a cantora, que morreu em um acidente de avião no dia 5 de novembro, também estava concorrendo em uma das categorias, mas não levou o prêmio de melhor disco sertanejo com Patroas (álbum gravado com Maiara e Maraísa). Os vencedores foram Chitãozinho e Chororó, com o disco Tempo de Romance.

Mas, mesmo com a derrota, Maraisa, que comentou a premiação em uma live no Instagram, disse que achou o resultado justo, segundo informações do jornal Extra:

- Mais que merecido. Eles fazem a maior sonzeira, disse a cantora e compositora.

Marília Mendonça morreu em um acidente aéreo no último dia 5, em Piedade de Caratinga, Minas Gerais. Outros quatro integrantes do voo também perderam a vida na queda da aeronave.