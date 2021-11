Roteiro de 5 dias no Alentejo, em Portugal

Redação

O Alentejo, em Portugal, ao sul de Lisboa, se estende desde o litoral até a fronteira com a Espanha. A região é a maior do país e abriga cidades belíssimas, como Évora. É possível conhecer suas principais atrações em um roteiro de cinco dias.

Roteiro pelo Alentejo, em Portugal

Dia 1 – Évora

Após se acomodar no hotel, aproveite a manhã do primeiro dia para fazer um passeio pelo encantador centro histórico, declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Inicie a aventura pelo cartão-postal localizado no coração da cidade, o imponente Templo Romano de Évora. Faça o tour completo pela Catedral, que leva até o telhado, onde se tem uma vista incrível.

Não deixe de visitar o Museu de Évora e apreciar as lojinhas da Rua 5 de Outubro, com o melhor do artesanato alentejano. Uma ótima alternativa para o almoço é o Café Alentejo, que tem pratos deliciosos da gastronomia local. Na sequência, visite a sinistra Capela dos Ossos, um dos pontos turísticos mais famosos do pedaço.

Para encerrar o dia de atividades, o destino proporciona opções para todos os gostos. Para aqueles que querem relaxar com um bom jantar típico, o emblemático Restaurante Fialho é uma boa opção. Já os bares são os favoritos de quem quer curtir uma noitada animada e com bons drinques.

Dia 2 – Évora e Monsaraz

O Alentejo é o destino ideal para os amantes do vinho. Por isso, degustações e provas não podem faltar em seu roteiro. A Enoteca Cartuxa oferece uma experiência ímpar para quem quer conhecer não só os vinhos, mas também a gastronomia alentejana, com harmonizações de petiscos e os melhores rótulos da adega.

A seguir, é hora de pegar estrada e continuar a viagem para Monsaraz, uma pequena vila medieval. Após se instalar no hotel, a melhor pedida é caminhar pelas ruas de pedra e casinhas brancas. A principal atração turística é o Castelo de Monsaraz, patrimônio muito bem preservado do século 14, de onde é possível ter uma vista panorâmica dos campos e do Alqueva, o maior lago artificial da Europa. Ali, também se pode presenciar um dos mais belos momentos do Alentejo: o pôr do sol.

O céu noturno de Monsaraz é um convite para os olhos. A região foi a primeira a receber a certificação Starlight, que atesta a sua qualidade para a observação de estrelas. O Observatório do Lago Alqueva é um lugar agradável e protegido da poluição luminosa das grandes cidades, onde os turistas podem descobrir e explorar o universo de forma única, acompanhados de um bom vinho alentejano.

Dia 3 – Monsaraz

Ao amanhecer, voar em um balão de ar quente é uma oportunidade incrível de ver do alto as planícies e paisagens locais. Depois desse passeio emocionante, é hora de provar mais vinhos na Herdade do Esporão. Uma das vinícolas mais queridinhas dos brasileiros no Alentejo, o local oferece um passeio completo, com visita guiada e refeições deliciosas e harmonizadas com os melhores vinhos. Um dos pontos altos é caminhar pelos verdejantes vinhedos da propriedade.

Dia 4 – Elvas e Estremoz

Continuando o roteiro, siga para Elvas, que impressiona viajantes do mundo todo. Primeiro, porque a cidade conta com a maior fortificação abaluartada no mundo. E, segundo, pois chama atenção por sua história: foi preciso quase 30 anos, 6 mil homens, 4 mil animais e 120 mil moedas de ouro para construir o Forte de Nossa Senhora da Graça, uma de suas principais atrações.

Elvas é uma obra-prima da arquitetura militar. O destino conta com uma estrutura defensiva em forma de estrela que é simplesmente fascinante. Não é à toa que recebeu o título de Patrimônio Mundial da Humanidade da UNESCO.

Após conhecer o forte, siga para a próxima parada, que é Estremoz, a 20 minutos de distância. A cidade tem ótimos restaurantes que preparam pratos típicos e excelentes rótulos de vinhos alentejanos. Para o jantar deste dia, a dica é a Mercearia Gadanha, comandada pela chef brasileira Michelle Marques.

Dia 5 – Estremoz

Depois do café da manhã, parta para conhecer a última parada do roteiro, que é muito ligada ao mármore e que mais parece uma vila encantada. Estremoz é dividida em duas: uma parte está dentro das muralhas centenárias, onde ficam o Castelo de Estremoz e inúmeras casinhas medievais; fora das muralhas, no entanto, o que se vê é uma cidade moderna.

O passeio pode começar no centro histórico, para ver de perto o castelo e a famosa Torre das Três Coroas, feita em mármore branco e com 27 metros de altura. Outras atrações próximas são o Convento de São Francisco e o Convento dos Congregados.

