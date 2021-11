Marcella Blass

19/11/2021



A Black Friday 2021 acontece na próxima sexta-feira (26). Uma das principais datas de desconto no mundo é esperada por muitos consumidores. Especialmente por aqueles que desejam comprar eletrônicos, eletrodomésticos e outros produtos que exigem investimento mais elevado e planejado.

E para te ajudar a aproveitar a sexta-feira de descontos ao máximo em compras na internet, o 33Giga separou algumas dicas básicas para você não cair em cilada e só investir em promoções que realmente valem a pena. Confira!

1. Faça uma lista

O foco é essencial para economizar na Black Friday – e não acabar gastando muito mais do que o orçamento permite. Por isso, o ideal é fazer uma lista com os produtos que são prioridade e centralizar nesses itens os esforços para encontrar as melhores promoções.

2. Pesquise com antecedência

É imprescindível começar a monitorar os preços dos produtos de interesse com bastante antecedência do evento. Primeiro porque muitas empresas fazem promoções relâmpago nos dias que antecedem a sexta-feira de descontos, o que é uma excelente oportunidade de comprar e receber rapidinho. Segundo porque alguns sites têm o costume de elevar os preços dias antes e reduzir na Black Friday, dando a falsa sensação de economia.

3. Cheque o Reclame Aqui

A Black Friday é um verdadeiro mar de promoções. No deslumbre de tanto desconto, pode ser que você seja vítima de um grande golpe financeiro. Por isso, se decidir comprar um produto em uma loja que nunca fez negócio antes (ou que não é um grande player de mercado, como Amazon e Magazine Luiza), é fundamental checar a reputação da marca em sites como o Reclame Aqui. Confira a experiência de outros compradores e julgue se é seguro fornecer seus dados bancários e finalizar a compra.

4. Faça comparações

Especialmente quando o produto tem um preço sugerido alto, é essencial compará-lo em vários outros sites para saber qual oferece as melhores condições. Nesse caso, a dica é se aproveitar das funcionalidades de ferramentas como Zoom, Buscapé e Busca Descontos. Nessa dinâmica, não se esqueça de checar também o valor do frete e o tempo de entrega, especialmente se for o tipo de consumidor mais ansioso. Muita gente prefere pagar a mais para receber mais rápido, por exemplo.

5. Aproveite os cupons

Uma das formas mais efetivas de economizar em compras online (dentro e fora da Black Friday) é sabendo encontrar e aproveitar os melhores cupons. Há uma série de sites que concentram esses códigos promocionais que podem ser aplicados no carrinho para reduzir o valor final da compra. Entre as principais plataformas nesse sentido estão Cuponeria, MeuCupom e Pelando. Além disso, alguns cartões de crédito, operadoras de telefonia móvel e até planos de saúde também trabalham em parceria com grandes marcas para oferecer descontos. Por isso, vale a pena chegar essa possibilidade nos aplicativos correspondentes.