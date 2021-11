Secretário de Cultura é demitido por Morando

Júnior Carvalho e Daniel Tossato

do Diário do Grande ABC



19/11/2021 | 00:36



O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), demitiu ontem à noite o secretário de Cultura e Juventude, Adalberto Guazzelli (PSDB). O tucano já estava na corda bamba havia alguns meses por abrir confronto com vereadores da base do governo, mas a gota d’água teria sido promoção pessoal em festival realizado no fim de semana na esplanada do Paço, no Centro.

Vereadores e integrantes do governo Morando confirmaram ao Diário a exoneração de Guazzelli, que tende a ser oficializada na edição de hoje do Notícias do Município, o Diário Oficial da administração. O secretário, inclusive, se despediu dos colegas de governo no grupo do WhatsApp.

Durante o fim de semana prolongado, entre sábado e segunda-feira, a esplanada do Paço recebeu evento voltado à culinária alemã e cerveja artesanal, batizado de Okto Beers Fest, com direito a shows. A festa, em tese, foi produzida pela empresa Base Dois Produções Artísticas e Veloso Produções, com apoio da administração, que cedeu o espaço e colocou a GCM (Guarda Civil Municipal) para cuidar da segurança. Fontes ouvidas pelo Diário relataram que o chefe da pasta, responsável por avalizar o edital das festividades, teria usufruído da estrutura do evento para fazer promoção pessoal.

Guazzelli foi citado no palco e teria distribuído cartões de visita. Além do secretário, outros comissionados da pasta ajudaram na organização do festival, que será novamente realizado entre hoje e domingo.

Guazzelli foi candidato a vereador na chapa tucana encabeçada por Morando, no pleito do ano passado. O agora ex-secretário, porém, foi derrotado – recebeu 2.302 votos – e é o sexto entre os suplentes.

Desde o início do ano, o tucano vinha acumulando rixa com o Legislativo. Em maio, chegou a ter a demissão exigida por parlamentares depois de vazamento de áudio em que o então secretário atacava parlamentares, sobretudo o clã Tudo Azul, cujo representante atual é Eduardo – é filho do ex-vereador Juarez Tudo Azul e neto do também ex-parlamentar José Tudo Azul. Na gravação, chamou vereadores de vagabundos. Na ocasião, o prefeito contornou a crise e evitou a demissão de Guazzelli.

Nas redes sociais do tucano, há postagens sobre eventos que têm sido realizados no município. Curiosamente, nenhum faz menção ao festival alemão do último fim de semana.

A demissão de Guazzelli deve ser contabilizada como vitória do chamado G-10, grupo de vereadores governistas que nos últimos meses tem dificultado a governabilidade de Morando na Câmara. O caso movimentou os corredores do Paço na noite de ontem.