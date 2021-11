Um secretário sob investigação

Do Diário do Grande ABC



18/11/2021



O secretário de Saúde de São Bernardo, Geraldo Reple, não faz mais questão de esconder que a atuação política tem consumido muito mais tempo em sua gestão do que cuidar propriamente das políticas públicas do setor no município. Não fosse isso, talvez não tivesse seu nome envolvido em dois recentes episódios de ações desastrosas.



Em um desses episódios, o secretário da Saúde teria cerceado o direito de funcionários públicos ao ordenar que não marcassem o ponto quando atuaram em dois sábados. Um na campanha de vacinação contra a Covid-19 e outro no Outubro Rosa, de combate ao câncer de mama.



Dessa forma, além de não receberem pelas horas trabalhadas, os servidores ainda ficaram sem a gratificação que é oferecida pelo governo federal aos que atuam na campanha de imunização.



O caso, denunciado por este Diário no domingo, foi parar no MPT (Ministério Público do Trabalho), órgão que tem como missão fiscalizar o cumprimento das leis trabalhistas nos setores público e privado. Com base na denúncia, que foi encaminhada pelo também médico Leandro Altrão, espera-se que o MPT venha a tomar providências. Os promotores podem até propor uma ação civil.



Reple está envolvido em outra questão polêmica e que nos últimos dias mereceu destaque no noticiário. Trata-se da indicação unilateral do infectologista Adilson Cavalcante como superintendente do Hospital Mário Covas. Sem fazer parte do conselho, Reple acompanhou de perto a eleição protocolar que avalizou a indicação de Cavalcante, e que foi feita pela presidente da Fundação do ABC, Adriana Berringer Stephan. A manobra despertou suspeitas e ontem foi criada na Câmara de Santo André uma comissão para apurar a suposta interferência no comando do hospital estadual.



Se Reple tem um currículo respeitável na atuação médica, não se pode dizer o mesmo quando o assunto é gestão de saúde. As denúncias contra eles comprovam a tese.