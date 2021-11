Sport ganha do Bahia por 1 a 0, respira e complica rival na zona de rebaixamento

18/11/2021 | 23:20



O Sport ganhou um fôlego na luta contra o rebaixamento e complicou a vida do Bahia ao derrotar o rival nordestino por 1 a 0, na noite desta quinta-feira, na Arena Pernambuco, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time pernambucano chegou aos 33 pontos, contra 39 do Atlético-GO, o primeiro fora da zona de rebaixamento. Já o Bahia acaba dormindo na temida faixa do descenso, ficando na 17ª colocação, com 36. O rubro-negro pernambucano, porém, tem dois jogos a mais - 34 a 32.

O Sport ainda aumentou a escrita para cima do rival. Nos últimos nove jogos como mandante, foram seis vitórias e três empates. A última vitória do Bahia como visitante foi em 2010, por 2 a 1, pela Série B.

O primeiro tempo traduziu muito bem a fase de ambos os clubes no Campeonato Brasileiro. O Bahia praticamente não criou e chegou a tomar um leve sufoco do Sport, que só conseguiu ameaçar nos chutes de longa distância, principalmente com Hernanes e Éverton Felipe. Bem marcado, Mikael, destaque do time nas últimas rodadas, não teve uma chance sequer para finalizar.

A mesma coisa aconteceu com Gilberto. Bem fechado, o Sport não deu espaço para um dos artilheiros do Brasileirão. Foram apenas seis finalizações do time tricolor, mas nenhuma no gol, apesar da posse de bola de um pouco mais de 52%. O 0 a 0 acabou sendo justo pelo o que ambos fizeram até ali.

O panorama do segundo tempo melhorou, o Bahia foi para cima e enfim criou boas oportunidades, mas o gás acabou rápido. O Sport começou a dominar. Mikael chegou a mandar rente à trave, em lance que gerou muita reclamação de Hernanes, que apareceu livre dentro da área pedindo a bola.

E o dedo do técnico Gustavo Florentín estava iluminado. Aos 20 minutos, o atacante Paulinho Moccelin, que havia acabado de entrar, recebeu belo passe de Mikael, puxou para dentro e mandou para o fundo das redes. A resposta do Bahia foi com Rodriguinho, por cima do gol.

Nos minutos finais, o Sport se fechou e anulou os pontos fortes do Bahia, que continuou sem conseguir produzir e acabou saindo de campo derrotado.

O Bahia volta a campo diante do Cuiabá, no sábado, às 19h, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Como o Sport já fez sua partida da 34ª rodada, só joga agora na sexta-feira (26), às 20h, frente ao Flamengo, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE).

FICHA TÉCNICA

SPORT 1 x 0 BAHIA

SPORT - Maílson; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Sander; Marcão Silva, José Welison, Gustavo Oliveira (Paulinho Moccelin), Hernanes (Chico) e Everton Felipe (Ronaldo Henrique); Mikael (Tréllez). Técnico: Gustavo Florentín.

BAHIA - Danilo Fernandes; Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Juninho Capixaba; Patrick de Lucca (Edson), Daniel (Rodriguinho), Lucas Mugni, Raí Nascimento (Juan Ramírez) e Maycon Douglas (Rodallega); Gilberto (Ronaldo César). Técnico: Guto Ferreira.

GOL - Paulinho Moccelin, aos 20 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

CARTÕES AMARELOS - Marcão Silva (Sport); Gilberto e Juan Ramírez (Bahia).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE).