Bridgestone apresenta prêmio para melhor da Libertadores

Dérek Bittencourt



18/11/2021 | 23:13



Falta uma semana e um dia para a final da Copa Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, dia 27, em Montevidéu, no Uruguai. No entanto, alviverdes e rubro-negros conheceram na noite desta quinta-feira,18, um incentivo a mais que estará em disputa. A Bridgestone, patrocinadora da competição e que tem fábrica em Santo André, apresentou prêmio especial que será dado ao melhor jogador (Best of The Tournament) da edição 2021 do torneio: um anel de ouro com diamantes.

A empresa dá sequência a essa tradição, tão comum em esportes norte-americanos. Em 2019, o atacante Bruno Henrique, do Flamengo, foi o vencedor, enquanto em 2020 quem ficou com a joia foi o atacante Marinho, do Santos. Para esta edição os concorrentes são Weverton, Raphael Veiga e Rony, do Palmeiras, De Arrascaeta, Gabriel e Bruno Henrique, do Flamengo. A votação é popular pelo site bridgestonesports.bridgestone.com.br.



O peso do voto do público é de 50%. O restante do percentual é referente a uma comissão da Conmebol. A entrega para o vencedor será logo após o apito final no Estádio Centenário.

"A gente acredita no poder do esporte. A parceria da Bridgestone com a Conmebol traduz nossa missão, unindo paixão e performance", exaltou o presidente da Bridgestone do Brasil, Flávio Ribeiro. O anel conta com topázio, safira, dez diamantes principais, em referência ao número de países participantes da Libertadores, e um pedrisco ao centro alusivo ao campo de terra onde todo jogador começa.

HOMENAGEM

Um convidado especial do evento foi o garoto Bruninho, 9 anos, hostilizado por torcedores do Santos na Vila Belmiro durante o clássico contra o Palmeiras após receber a camisa do goleiro Jailson, do Verdão. Ele recebeu um troféu Best of The Match, o qual é oferecido pela Bridgestone ao melhor em campo após cada partida da Libertadores.