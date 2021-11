Cumprindo tabela na Série B, Sampaio Corrêa e Cruzeiro empatam no Maranhão

18/11/2021 | 23:07



Sem qualquer ambição nesta reta final de temporada, Sampaio Corrêa e Cruzeiro empataram por 1 a 1 na noite desta quinta-feira, no estádio Castelão, em São Luís (MA), pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Maurício e Léo Santos fizeram os gols no primeiro tempo.

E não é apenas no resultado que os times estão empatados. Com o resultado na capital maranhense, o Sampaio Corrêa é o décimo colocado, agora com 47 pontos. Mesma pontuação do Cruzeiro, que aparece em 11º por ter menos vitórias que o adversário: 12 a 10. A pontuação conquistada até o momento é o suficiente para que a dupla comemore a permanência na Série B e já consiga iniciar o planejamento por um 2022 diferente e melhor.

O primeiro tempo foi bastante movimentado e com os dois times tendo chances de gol. Logo aos sete minutos, Maurício recebeu na entrada da área e finalizou forte, no ângulo, abrindo o placar para o Sampaio Corrêa. Motivado, o time maranhense seguiu no ataque e quase ampliou aos 11 com Léo Arthur.

Após a pressão inicial, o Cruzeiro conseguiu encaixar a marcação e equilibrou a partida. Tanto é que, de pé em pé, aos 19 minutos, Claudinho recebeu livre dentro da área e finalizou de cavadinha na saída do goleiro Luiz Daniel, mas pela linha de fundo, perdendo chance clara de empatar.

O gol cruzeirense ficou cada vez mais maduro. Aos 23, Thiago recebeu lançamento, dominou com categoria e chutou em cima do goleiro, que mandou para escanteio. Até que aos 40 minutos, a bola enfim entrou. Rômulo cobrou falta pelo lado direito, a zaga do Sampaio Corrêa vacilou e Léo Santos cabeceou para o gol.

Ao contrário da etapa inicial, o segundo tempo foi muito fraco tecnicamente. Sampaio Corrêa e Cruzeiro foram cautelosos ao extremo e não se arriscaram no ataque, tornando o confronto com muitos passes e sonolento.

Tanto é que durante todo o segundo tempo houve apenas uma finalização. Ela aconteceu logo aos dois minutos, num chute de longe de Claudinho, do Cruzeiro. Depois disso os dois times jogaram satisfeitos com a igualdade e esperaram o apito final.

A 38ª e última rodada será disputada no domingo, dia 28, com todos os jogos às 16 horas. O Sampaio Corrêa enfrentará o Avaí, na Ressacada, em Florianópolis (SC), enquanto o Cruzeiro receberá o Náutico, em local ainda indefinido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA 1 X 1 CRUZEIRO

SAMPAIO CORRÊA - Luiz Daniel; Maurício, Allan, Nilson Júnior e Éder Lima; Betinho (Márcio Araújo), Ferreira (Baraka) e Léo Arthur (Gui Campana); Roney (Jean Silva), Jackson (Ciel) e Pimentinha. Técnico: João Brigatti.

CRUZEIRO - Fábio; Rômulo (Norberto), Léo Santos, Eduardo Brock e Jean; Lucas Ventura, Adriano e Giovanni (Marco Antônio); Claudinho (Vitor Roque), Thiago (Flávio) e Felipe Augusto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

GOLS - Maurício, aos 7, e Léo Santos, aos 40 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Salim Fende Chavez (SP).

CARTÕES AMARELOS - Ferreira (Sampaio Corrêa);Rômulo e Thiago (Cruzeiro).

RENDA - Não divulgada.

PÚBLICO - 2.293 pagantes.

LOCAL - Estádio Castelão, em São Luís (MA).