Fiscais de renda entregam 539 cestas básicas para famílias carentes na região

19/11/2021 | 00:01



Moradores de comunidades do Grande ABC cadastrados em programas sociais estão sendo beneficiados com entrega de cestas básicas por parte da Afresp (Associação dos Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo). A entidade vai enviar 6.000 kits de alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade alimentar em todo o Estado. Na região, 539 famílias serão beneficiadas. A ação, denominada Fundafresp Contra a Fome, foi criada pelo fundo de assistência social da associação e somará o repasse de quase R$ 1 milhão em alimentos, produtos de higiene e outros insumos imprescindíveis para a dignidade humana.

Duas comunidades de São Bernardo – bairro dos Casa e Jardim Laura – já foram contemplados, assim como o Parque Novo Oratório, em Santo André, que recebeu a ação ontem. Até o fim de dezembro a campanha vai beneficiar ainda mais dois bairros de São Bernardo e um em Santo André.

Para viabilizar as entregas e chegar a quem mais precisa, a Afresp conta com o apoio de 50 entidades filantrópicas, que possuem pré-cadastro das famílias mais vulneráveis. Essas entidades estão espalhadas em todo Estado e atuam em localidades com baixo IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), ausência de oportunidades e múltiplos problemas sociais.

Segundo o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19, 55,2% dos domicílios brasileiros convivem com a insegurança alimentar, aumento de 54% desde 2018 (36,7%). O estudo, realizado em dezembro de 2020, aponta que mais de 116 milhões de pessoas não têm acesso pleno e permanente a alimentos. Desses, 43,4 milhões (20,5% da população) não contavam com alimentos em quantidade suficiente (insegurança alimentar moderada ou grave) e 19,1 milhões (9% da população) estavam passando fome (insegurança alimentar grave).

“A ação Fundafresp Contra a Fome engajou fiscais de rendas de todo Estado na luta contra a fome, tanto por meio de doações como indicando instituições parceiras. Nossa classe tem se mostrado solidária há mais de duas décadas, quando foi criado o Fundafresp, distribuindo mais de R$ 30 mi ao longo de sua história”, afirma Carlos Leony, presidente da Afresp.