ONG aposta na inserção do jovens no mercado de trabalho

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



19/11/2021 | 00:01



Desenvolvimento social, educação e oportunidade. Esses são os três pilares de atuação da Rede Cultural Beija-Flor, ONG (Organização Não Governamental) que atua há 28 anos em Diadema, ajudando crianças e jovens com idades entre 6 e 24 anos, em situação de risco ou vulnerabilidade social. Somente em 2021, a organização social impactou a vida de 2.820 pessoas, sendo que, destas, 425 são crianças e jovens matriculados nas atividades da entidade, que possui parcerias com o Sebrae, Senac e Senai.

Atualmente, um dos focos da instituição é oferecer oportunidade para os jovens aprenderem uma profissão. Para isso, a ONG está lançando salão de beleza-escola para que os alunos aprendam os mais diversos serviços e possam ingressar no mercado de trabalho, tanto local como de grandes redes de beleza. Também em novembro, a entidade inicia aulas de estética, com cursos de design de sobrancelha, alongamentos de unhas entre outras. Ao fim de cada curso, os jovens ganham mentorias de empreendedorismo e marketing para que possam colocar o aprendizado em prática e criar seu próprio negócio.

Em 2020, durante o auge da pandemia, a organização acompanhou 273 famílias, com 2.184 beneficiários diretos. Além disso, foram mais de 56 toneladas de alimentos arrecadados, 524 livros e revistas e 2.500 máscaras de proteção facial disponibilizados por meio de doações.

“Estamos em uma fase de consolidar o nome da Beija-Flor na questão de preparar os jovens para o mercado de trabalho. Sempre demos muito enfoque à cultura e, nos últimos três anos, entendemos que, além disso, é importante formá-los para o mercado de trabalho. A ideia é ensiná-los a pescar e não dar o peixe a eles”, esclarece Juliana Meyer, presidente da rede.

Dentre os projetos promovidos pela organização, que fica na Estrada Pedreira Alvarenga, 2.343, no bairro Eldorado, está o Néctar, no qual adolescentes com idades entre 14 e 16 anos têm uma orientação vocacional para, assim, aumentarem suas perspectivas de futuro nas áreas educacionais e profissionais. Dentre os aspectos abordados no projeto estão cidadania, esporte, cultura, ensino técnico e língua estrangeira, comunicação, práticas filosóficas para uma boa convivência, entre outros.

Para doações, empresas podem destinar parte do seu IR (Imposto de Renda) para a organização. Pessoas físicas e jurídicas podem ajudar por meio de notas fiscais paulistas, doação via PayPal, financeira ou voluntariado. No caso das pessoas jurídicas, há ainda a possibilidade de adotar um projeto ou realizar a doação de produtos e serviços.