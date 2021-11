Hoje é o Dia da Bandeira. Quem lembrou? Lição de casa para 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



18/11/2021 | 21:51



Ano após ano, o 19 de novembro vai passando em branco, e esta Memória faz um lembrete e registra uma sugestão: no ano que vem serão 200 anos da Proclamação da Independência e 90 anos da Revolução Constitucionalista, da qual a região teve importante participação. Lembremos as datas e os seus personagens, hasteando as bandeiras do Brasil, paulista e das sete cidades, mas não como meras ações protocolares.

Hoje é o Dia da Bandeira Nacional. Criada pelo decreto nº 1 do governo provisório da República. Este decreto cria também as armas, selos e sinetes nacionais.

“No meu tempo de colégio hoje era dia de cantar o Hino à República e desfilar pelas ruas da cidade de Avaré. Desfile para a juventude de hoje, só de bloquinhos carnavalescos”. Cf. Milton Parron, segunda-feira passada, Dia da Proclamação da República, ao encaminhar à Memória a sinopse do seu próximo programa, pela Band.

Em 1916...

Grupo Escolar de Santo André realiza a Festa da Bandeira. Vários alunos saúdam a data: Germano Peyer, Carlos Boccacino, Leonilda Pezzolo, Laura Bacchi, Luiza Fiorillini, Armando Andreoli, Estevam Falavigna, Henrique Scarpelli, Maria Giaccanisi, Maria Duzi, Rachel Camolez, Mario Magini, Anna Pozino. Tiro 34, de Santo André, participa em São Paulo da marche aux flambeaux, caminhada noturna em louvor à Bandeira Nacional.

Em 1951...

O Dia da Bandeira é celebrado em São Paulo com desfiles escolar e militar no Vale do Anhangabaú. Crianças de 14 grupos escolares formam um coral que é ouvido durante as cerimônias. O Dia da Bandeira também é comemorado na Casa de Detenção.

Manchete do Diário em 20 de novembro de 1971: ‘O Dia da Bandeira foi comemorado ontem em todo o ABC’.

Na Escola Industrial Júlio de Mesquita, em Santo André, alunas confeccionaram uma bandeira com ramagens e flores.

Houve culto à Bandeira no Centro Cívico de Santo André.

Prefeitos Aldino Pinotti, de São Bernardo, e Oswaldo Massei, de Santo André, hastearam as bandeiras, ao meio-dia, em suas cidades.

Em Diadema, houve sessão solene na Câmara Municipal, com a participação e conferência do prefeito local, professor Evandro Caiafa Esquivel.

Manchete de reportagem especial escrita pela jornalista Viviane Raymundo e publicada pelo Diário em 20 de novembro de 1991: ‘Dia da Bandeira passa despercebido’. Com um intertítulo: ‘Prefeituras cumpriram protocolo, mas a maioria das pessoas esqueceu a data e poucas se mobilizaram para lembrá-la’.

Umas das exceções de 1991 foi o empresário Valter Moura, da Associação Comercial e Industrial de São Bernardo: a Acisbec distribuiu 120 mil bandeirinhas do Brasil nas escolas e estabelecimentos comerciais, e colocou 20 faixas, de quatro modelos sobre o Dia da Bandeira, em pontos estratégicos do Centro da cidade.

O culto à Pátria se inicia na glorificação da bandeira’, citava uma as faixas da Acisbec.

Outra exceção foi a Escola Gradual, de Santo André, do saudoso professor José Luiz Gonçalves Mergulhão, que promovia concurso entre os alunos sobre temas cívicos. Mesmo assim, em 1991 – contou o professor à jornalista Viviane – a participação das poesias inscritas caiu pela metade.

TIROS DE GUERRA

Nestes anos todos de Memória, um acontecimento que marcou a página foi a celebração do Dia da Bandeira pelo Tiro de Guerra de São Caetano em 2019. A Memória esteve presente, num meio-dia de muita emoção entre dirigentes, atiradores e familiares.

Sabe-se que os TGs, de uma forma geral, lembram o Dia da Bandeira em pelo menos duas datas anuais: o 19 de novembro e o encerramento da prestação do serviço militar, marcado com o Juramento à Bandeira. Enfim, exceções que só confirmam a regra de um silêncio quase total em torno do acontecimento.

LIÇÃO DE CASA

Lembremos 2022. Será o ano do bicentenário da Independência Brasileira e dos 90 anos da chamada Revolução Paulista.

Este ano Memória esteve no bairro Pauliceia, na Praça MMDC, com o monumento à Revolução de 1932. Na data máxima do 9 de julho o que se viu foi uma praça vazia, abandonada, sem o marco maior das bandeiras do Brasil, de São Paulo e da cidade de São Bernardo.

Deixamos, então, o pedido para que 2022 seja diferente. Que a bandeira das 13 listas seja difundida. As datas marcadas. E a criança, em especial, receba lições de civismo, preferencialmente ministradas pelos nossos TGs. Memória se incorpora a este esforço.