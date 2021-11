República: o primeiro degrau

Do Diário do Grande ABC



18/11/2021 | 23:59



Em 1873, grupo de fazendeiros e profissionais liberais de São Paulo fundou, na cidade de Itu, o Partido Republicano. Até 1889, quando militares deram um golpe e depuseram o imperador, o Partido Republicano havia conseguido eleger apenas três representantes para o Poder Legislativo. Fora os debates restritos em alguns centros urbanos ou nos encontros da maçonaria, a República era uma completa desconhecida da população. Em 1889, quando os militares, liderados por Deodoro da Fonseca – que sempre dissera ser monarquista – aposentaram compulsoriamente o já abatido monarca, D. Pedro II e sua herdeira, a princesa Isabel, eram ainda muito populares, principalmente por causa da abolição da escravatura, tema ausente da pauta dos republicanos, pelo menos até 1887. Questões como a integração dos negros ao mercado de trabalho por meio da cessão de terras ou formação técnica-profissionalizante, defendidas por monarquistas como Joaquim Nabuco, recebiam somente a adesão de alguns republicanos ‘radicais’, como Silva Jardim que, decepcionado com a República por conta da forma como foi proclamada, deixou o Brasil para morrer na Itália em 1891. Abolicionistas históricos, como José do Patrocínio, também seguiram o imperador em seu exílio, decepcionados com a versão autoritária e centralizadora da nova República.



Uma das primeiras medidas de Deodoro foi a censura aos jornais. Ao mesmo tempo em que o País dava um passo à frente, dava outro para trás.



No dia da proclamação, o jornalista republicano Aristides Lobo destacou o que viu, em uma carta escrita na tarde do dia 15 e publicada no jornal Diário Popular do dia 18: ‘Eu quisera poder dar a esta data a denominação seguinte: 15 de Novembro, primeiro ano de República; mas não posso infelizmente fazê-lo. O que se fez é um degrau, talvez nem tanto, para o advento da grande era. Em todo o caso, o que está feito, pode ser muito, se os homens que vão tomar a responsabilidade do poder tiverem juízo, patriotismo e sincero amor à liberdade. Como trabalho de saneamento, a obra é edificante. Por ora, a cor do governo é puramente militar, e deverá ser assim. O fato foi deles, deles só, porque a colaboração do elemento civil foi quase nula. O povo assistiu àquilo bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava’.



Nos cento e tantos anos do regime republicano, já tivemos ditaduras civis e militares, oligarquias, governos populistas, renúncias, suicídio e impeachments. Subimos os degraus esperados por Aristides? Alguns, sem dúvida. O suficiente? Longe disso. E o que esperar? Com a palavra, os jovens. E boa sorte com a tarefa.





Daniel Medeiros é doutor em educação histórica e professor no Curso Positivo.



PALAVRA DO LEITOR

Cleptocracia

O que fazer para banir o sistema de governo de ladrões que reina há décadas no Brasil? Considerando a extensão e a profundidade dos escândalos, seria chocante se isso não acontecesse. Só vamos construir o País que queremos combatendo a cleptocracia que se apoderou do Estado brasileiro. Isso só acontecerá reformando-se legislações que perpetuam a impunidade e a corrupção desbragada, como a indicação política de ministros de tribunais de contas, dos desembargadores dos tribunais de Justiça dos Estados, indicados pelos deputados estaduais aos governadores por meio do famigerado 5º Constitucional, do STF (Supremo Tribunal Federal) e o foro privilegiado de congressistas, governadores, prefeitos e vereadores, permanecendo tão somente tal privilégio ao presidente da República e o presidente do STF no período do exercício da função.

Francisco Emídio Carneiro

São Bernardo



Nada ainda!

Ainda sobre o que ocorre diariamente em frente ao Hospital Beneficência Portuguesa, na Rua Nossa Senhora de Fátima, 497, em São Caetano, em espaço dedicado a estacionamento para médicos, já tentei contato pelo hospital, sem resultados. Quando consegui falar com alguém da administração, a pessoa me tratou com desprezo após ouvir meus relatos e que apenas a presidência do hospital poderia tomar providências. Quanto às reclamações feitas à Semob (Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana), acredito que nada foi feito, uma vez que, após diversas tentativas, os carros permanecem diariamente atravessados sobre a calçada. Espero que alguma providência seja tomada e que os proprietários dos veículos passem a ter um mínimo de respeito e empatia.

Douglas Emiliani

São Caetano



Interino

Gostaria de assinar embaixo do excelente Editorial intitulado ‘Chega de prefeito interino’ (Opinião, dia 17). Não sou eleitor e muito menos morador de São Caetano, mas fico revoltado com a morosidade da Suprema Corte, da Justiça Eleitoral, em definir quem é o prefeito de fato e de direito do município. O autor do Editorial foi feliz ao alertar que em 16 dezembro inicia as férias forenses e só no ano que vem é que o Poder Judiciário Eleitoral voltará à ativa. Gostaria de saber o que passa pela cabeça de cada um dos ministros do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para retardar tanto esse julgamento. E a situação chega a ficar mais grave se a eleição em que foi vencedor o ex-prefeito José Auricchio Júnior for anulada. Como a burocracia no setor público predomina, a Justiça Eleitoral terá que escolher nova data para nova eleição. Ou seja, começar tudo de novo. E o prefeito que for eleito não irá cumprir mandato de quatro anos como prevê a legislação.

Arlindo Ligeirinho Ribeiro

Diadema



Futuro

Pensando lá adiante, a tendência do regime de água potável limpa tende a reduzir, e quem a detiver em condições ideais terá um valiosíssimo produto. Hoje o agronegócio é a nossa locomotiva, no futuro, se corretamente preservada, será a água.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)



Vila Pires

Volto a este espaço para relembrar à Prefeitura de Santo André que os buracos não foram consertados na Vila Pires. Pelo contrário. Eles se avolumam. Inclusive, as ruas do bairro, sem exceção, estão péssimas, esburacadas, desniveladas, faltando asfalto, sujas, abandonadas. No cruzamento da Chuí com a Cajuru existem verdadeiras crateras. Este cruzamento é bastante usado para quem vai no sentido bairro e precisa atravessar o Córrego Guarará em direção à Praça Ana Brandão e outros locais daquele lado do rio, o que faz com que o piso não suporte por muito tempo. Talvez seja a hora de rever o material que lá é colocado. Enquanto isso, existem bairros nobres na cidade que estão com as ruas ‘novinhas’. Por que a diferença de tratamento? Existem bairros mais andreenses que outros?

Sandro Carvalho

Santo André