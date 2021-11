Câmara aprova criação de comissão para apurar indicação de superintendente do Mário Covas

Daniel Tossato



18/11/2021 | 19:32



A Câmara de Santo André aprovou, na tarde de hoje, a criação de comissão para apurar a mudança no dispositivo do regimento da FUABC (Fundação do ABC) e que possibilitou a indicação de superintendente do Hospital Estadual Mário Covas e concentrou poder nas mãos de Adriana Berringer Stephan, presidente da instituição.

A criação do bloco foi proposta pelo vereador Eduardo Leite (PT) e foi aprovado de maneira unânime na Câmara. A Comissão será formado pelo petista, que atuará como presidente, por Rodolfo Donetti (Cidadania), Renatinho do Conselho (Avante), por um vereador do PSDB e por outro parlamentar do PSD. O prazo dos trabalhos é de seis meses e deve seguir até maio de 2022.

A intenção da comissão é levantar documentos, colher depoimentos de pessoas que atuam na Fundação e elaborar relatório com as informações que foram colhidas pelos vereadores do bloco. Eduardo Leite entende que a modificação do regimento interno da Fundação foi movimento político e que tem intenção de prejudicar a administração de Santo André.

“Nós tínhamos uma regra para a indicação do superintendente do Hospital Mário Covas até uns meses atrás. Descobrimos recentemente que essa regra foi mudada para uma forma pior do que a anterior. Em vez de aperfeiçoar o sistema de escolha do superintendente e que garantisse a isonomia e autonomia maior, foi feito o contrário, um retrocesso. Então, nós não podemos acessar isso de maneira pacífica. Quais razões para essa alteração no regimento da Fundação que modificou a maneira de escolha do superintendente do Hospital Mário Covas?”, declarou o vereador Eduardo Leite.

O presidente da comissão pretende iniciar os trabalhos da comissão assim que os nomes do PSDB e do PSD forem indicados. Pelo tucanato dois vereadores demonstraram interesse para participar do bloco, Professor Jobert Minhoca e Marcos Pinchiari, já pelo PSD dois vereadores deverão disputar a vaga, Vavá da Churrascaria e Silvana Medeiros. Eduardo Leite afirmou que a primeira reunião pode ocorrer no início da semana que vem.

A escolha da criação de uma comissão de assuntos relevantes e não uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) é estratégica, já que segundo o regimento interno da Câmara, na criação de uma CPI os nomes dos vereadores que formariam o bloco seria selecionado por sorteio, o que não garantiria a participação de vereadores governistas.

O vereador Eduardo Leite, entretanto, sustentou que a elaboração de uma comissão supre a necessidade de apurar a situação envolvendo a Fundação do ABC.

“Uma CPI pode ser instaurada quando você tem um crime, uma suposta prática de um ato mais grave. Já a comissão de assuntos relevantes, ela não existe para apurar um crime, mas para investigar uma situação que seja de interesse da cidade, o que parece que está ocorrendo”, afirmou.