Confira alguns hotéis com promoções na Black Friday do Brasil

18/11/2021 | 17:55



Quem procura hotéis com promoções na Black Friday do Brasil encontra diversas opções em todas as regiões. Vale a pena se antecipar para garantir os melhores descontos.

Entre os destaques de hotéis com promoções estão hospedagens situadas em Gramado (RS), Foz do Iguaçu (PR) e no interior de São Paulo. Confira.

Hotéis com promoções na Black Friday do Brasil

Gran Meliá Iguazú – Foz do Iguaçu (PR)

A rede Meliá Hotels International está com diversas promoções de Black Friday, inclusive para o Gran Meliá Iguazú, situado em Foz do Iguaçu (PR). Os descontos são de até 50% em diárias adquiridas até 29 de novembro.

Além de Foz do Iguaçu, a Meliá tem empreendimentos em destinos como Cancún (México), Punta Cana (República Dominicana) e Orlando (EUA).

Hotel Alpestre – Gramado (RS)

Este é um dos hotéis com promoções na Black Friday do Brasil que vale a visita. Fundado em 1986 pela família Tissot, tem apartamentos confortáveis que acomodam casais com até três filhos.

A infraestrutura contempla duas piscinas externas climatizadas, quadra de tênis, playground infantil e horta para atividades com crianças. Isso sem contar copa baby (aberta 24 horas), espaço para terapias de relaxamento, academia, sala com lareira e piscina interna térmica.

Quem quiser ainda pode pegar bicicletas para passeios gratuitamente. O local também oferece diversas opções de lazer para crianças.

Os descontos para a Black Friday são de até 30% para reservas feitas entre os dias 25 a 29 de novembro. Dá para reservar hospedagens valendo por um ano a partir de 30 de janeiro de 2022.

Wyndham Olímpia Royal Hotels – Olímpia (SP)

Este hotel oferece uma série de benefícios, como entrada exclusiva para o Parque Aquático Thermas dos Laranjais. Dentro do Wyndham também há muita diversão, com destaque para as 11 piscinas climatizadas, sendo duas delas cobertas.

Quem vai até lá ainda pode aproveitar oito ofurôs, quadras esportivas, salas de jogos, brinquedotecas, academias, saunas, jacuzzis e spas.

O hotel está com descontos de até 30% para reservas feitas entre os dias 20 e 28 de novembro, para hospedagens valendo até 17 de dezembro de 2022 (exceto Natal e Ano Novo).

Casa Hotéis – Serra Gaúcha (RS)

A coleção Casa Hotéis opera quatro hotéis na Serra Gaúcha: o Casa da Montanha, em Gramado, com estilo alpino e ótima estrutura de lazer; o Petit Casa da Montanha, um pequeno hotel charmoso no formato bed & breakfast; o Wood Hotel, voltado para um público que gosta de arte, design e gastronomia assinada; e o Parador, em Cambará do Sul, que funciona como um glamping (acampamento de luxo.

Todos eles estarão entre os hotéis com promoções na Black Friday do Brasil. As consultas dos descontos poderão ser feitas a partir de 26 de novembro.