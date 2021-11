Marcos Mion leva filha para Nova York após ser convencido por apresentação de slides

18/11/2021 | 17:10



Donatella, a filha de Marcos Mion com Suzana Gullo, fez por merecer! Quando a garota, de 13 anos de idade, viu que o apresentador ia viajar de última hora para Nova York, nos Estados Unidos, ela decidiu preparar uma baita apresentação de slides para convencer o pai a levá-la - e não é que funcionou?!

- Essa menina me deu um qualé durante o final de semana, dizendo que a gente nunca tinha feito uma viagem sozinha, só nós dois, só uma quando ela muito pequena para a Disney e eu estava em Miami. Ela usou um argumento muito bom, que com 14 anos de idade, no ano que vem, não é mais uma criança e eu oficialmente nunca terei viajado com ela criança. Então, nós vamos para Nova York. Fez uma apresentação de slides, explicou nos Stories.

Logo em seguida, Mion mostrou que os dois já haviam chegado na cidade que nunca dorme e estavam curtindo um belo almoço. Esperta, né!