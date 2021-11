Spotify: agora você pode ler a letra enquanto ouve a música

Da Redação

Do 33Giga



18/11/2021 | 16:55



Uma das funcionalidades mais pedidas pelos usuários do Spotify chegou. A plataforma apresentou hoje (18) o recurso Spotify Letras. Trata-se de uma experiência simples, interativa e compartilhável, disponível desde já a todos usuários ao redor do mundo (dos planos Premium e Free).

Agora presente em 28 mercados, a plataforma dá mais força aos fãs de música ao redor do mundo. Eles podem cantar com confiança com o lançamento do Spotify Letras. Para que isso fosse possível, a plataforma se juntou ao Musixmatch para dar aos usuários um acesso na própria plataforma para a biblioteca de faixas que o serviço tem.

Como encontrar o Spotify Letras

No aplicativo de celular do Spotify

Clique no visor de “Tocando Agora” em uma música. Enquanto ouve, arraste o botão da tela. Você verá as letras da faixa sendo apresentadas em tempo real enquanto a música toca! Para compartilhar, basta clicar no botão de “Compartilhar” na parte de baixo da tela que mostra as letras e, por fim, selecionar a parte das letras e qual plataforma prefere compartilhar.

No aplicativo de computador do Spotify

Na parte do “Tocando Agora”, clique no ícone do microfone. 2. Prontinho! Você vai ver as letras da faixa passando em tempo real enquanto a música toca.

No aplicativo de TV do Spotify

Abra a tela de “Tocando Agora” de uma música. Vá para o canto direito, no botão de “letras” e selecione se quer ativar as Letras. Assim que elas estiverem habilitadas, você vai poder ver as letras aparecendo na tela de “Tocando Agora”.

Com o acesso mundial às letras de músicas, os ouvintes agora vão poder cultivar uma conexão ainda maior com os artistas que amam – trazendo significados ainda mais profundos por meio das letras.

A função de Spotify Letras está disponível tanto em aparelhos iOS quanto Android, além de computadores, consoles e TVs. Assim, milhões de usuários podem estabelecer uma relação mais profunda com a música que estão ouvindo.