Adam Driver revela que cenas de sexo com Lady Gaga em Casa Gucci foram improvisadas: Estávamos muito confortáveis

18/11/2021 | 16:11



Em nome do pai, do filho e da Casa Gucci. Esta é a prece dita por Patrizia Reggiani, personagem de Lady Gaga, em House of Gucci. O novo longa retrata a história da mulher que foi acusada de matar o marido, Maurizio Gucci, interpretado por Adam Driver. Durante a premiere que rolou em Nova York, o ator comentou sobre as cenas quentes que protagonizou com a cantora e entregou que algumas até foram improvisadas.

Patrizia usa o sexo como uma ferramenta e a cena representa fisicamente a relação deles. Ele vem de uma vida não necessariamente monótona emocionalmente, mas sem muita paixão, e é isso que ela acrescenta. Nós coreografamos como faríamos com qualquer outra cena, depois a passamos uma ou duas vezes e foi isso! Nós estávamos sentindo o momento! Qualquer coisa que eu disser vai ter um duplo sentido, mas nós improvisamos! Também vou dizer que, naquela altura, já estávamos filmando há um mês, então estávamos muito confortáveis para fazer o que precisava ser feito, disse para o site Entertainment Weekly.

Ui! O filme estreia dia 25 de novembro nos cinemas brasileiros.