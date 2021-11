Kim Kardashian usa pijama combinando com Pete Davidson no aniversário do ator

18/11/2021 | 15:10



Pete Davidson parece já ter conquistado o coração da matriarca das Kardashians! Na última quarta-feira, dia 17, o ator foi fotografado comemorando seu 28º aniversário na mansão de Kris Jenner, em Palm Springs. A estrela de Saturday Night Live e Kim Kardashian estão se conhecendo melhor.

As únicas fotos do evento foram divulgadas pelo rapper Flavor Flav, que tem uma relação muito próxima com Pete. Pelo pouco que se dá para saber pelas imagens, parece que a comemoração na verdade foi uma festa do pijama. Os convidados usaram looks da marca SKIMS com estampas combinando.

Segundo fontes da revista People, Kim e Pete estariam se dando super bem.

Mesmo quando estão em costas diferentes, Kim e Pete mantêm contato. Eles estão se conhecendo melhor e se dando muito bem. Ele é muito engraçado, divertido e faz Kim feliz. Eles ainda estão namorando e gostando. Ele enche Kim de elogios e ela adora.