Em mini documentário, Neymar Jr. fala sobre relação com o pai e com Davi Lucca

18/11/2021 | 14:10



É super comum hoje em dia os jogadores de futebol produzirem documentários sobre a sua vida pessoal, e os fãs de Neymar Jr. vão ter a oportunidade de conhecer melhor o craque do Paris Saint Germain um pouco fora dos gramados, apesar de que a gente conhece as polêmicas que ele se envolve, né!?

O craque está laçando um mini documentário sobre os bastidores de sua vida, inclusive do relacionamento entre Neymar Jr e Davi Lucca, filho do atleta com a influenciadora Carol Dantas, por meio do episódio Neymar Jr: Por Dentro da História - Pais e Filhos.

O trailer que já foi lançado no YouTube mostra a ligação entre Neymar Jr e seu pai, e até uma fala importante de Davi Lucca sobre o craque de futebol.

- Para as pessoas ele não vai ser o melhor do mundo, mas para mim ele vai, revela Davi Lucca.

O mini documentário tem previsão para ser lançado no dia 23 de novembro, no canal do YouTube da NR Sports.