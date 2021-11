Site diz que Maria Fernanda Cândido estará presente no filme Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore

18/11/2021 | 14:10



Maria Fernanda Cândido, segundo informações do site norte-americano IMDB, pode estar confirmadíssima entre os atores do filme Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore - o longa é o terceiro filme da franquia derivada do universo cinematográfico de Harry Potter.

Surgiram rumores de que a obra seria ambientada no Brasil e que Maria Fernanda estaria no elenco, no entanto os boatos não foram confirmados quando o solo tupiniquim não foi incluído entre as locações.

A trama, por sua vez, continua em segredo e a participação da artista brasileira na trama retomou a esperança de momentos no Rio de Janeiro - o momento histórico deve ser a Segunda Guerra Mundial.

A atriz está sendo creditada pelo site como parte do elenco da produção, que conta com nomes como Jude Law, Ezra Miller, entre outros.

Procurada pelo ESTRELANDO, a assessoria de imprensa de Maria Fernanda ainda não respondeu.