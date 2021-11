Neymar sobre saída de Camila Queiroz do elenco de Verdades Secretas 2: Sem graça

18/11/2021 | 13:10



E a saída de Camila Queiroz do elenco de Verdades Secretas 2 ainda está dando o que falar! Nesta quinta-feira, dia 18, nada mais, nada menos que Neymar resolveu comentar sobre o assunto em seu perfil no Twitter.

Verdades Secretas sem a Angel é a mesma coisa que arroz sem feijão, sem graça, escreveu o craque.

Lembrando que a confusão teve início na última quarta-feira, dia 17, quando a TV Globo emitiu um comunicado afirmando que Camila teria sido desligada da série por ter feito demandas contratuais inaceitáveis para renovar o contrato de gravações das últimas cenas.

A atriz Camila Queiroz não faz mais parte do elenco de Verdades Secretas 2, novela em exibição no Globoplay. Impactado pelos rigorosos protocolos adotados durante a pandemia, o período de gravação da obra, previsto para terminar no último dia 10, teve que ser ampliado por sete dias.

Para assinar a extensão de contrato necessária à gravação das cenas finais da novela, Camila Queiroz quis determinar o desfecho da personagem Angel e exigiu um compromisso formal de que faria parte de uma eventual terceira temporada da obra, além de outras demandas contratuais inaceitáveis.

A Globo, então, decidiu concluir Verdades Secretas 2 sem a participação da atriz. A novela seguirá sendo gravada e as cenas serão adaptadas para que seja mantida a essência da trama, dizia o comunicado emitido pela emissora.

A equipe da atriz, por sua vez, rebateu as alegações da TV Globo dizendo que a artista, a princípio, recebeu um roteiro sobre a trajetória de sua personagem, Angel, e que ele teria sido modificado ao longo das gravações e que a emissora já havia expressado o seu desejo de mantê-la em sua terceira temporada.

E não parou por aí! A assessoria da moça ainda afirmou que a mudança dos rumos da trama de Walcyr Carrasco deixam claro que a empresa tentou puni-la exclusivamente pelo fato de ter tomado a decisão unilateral de readequar o formato de seu contrato com a TV Globo no passado - Camila optou por deixar o canal de televisão para assinar com a plataforma Netflix.