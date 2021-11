Roteiro em Dubai para quem gosta de sol e praia

Redação

Do Rota de Férias



18/11/2021 | 12:55



Organizar um roteiro em Dubai é uma ótima oportunidade para conhecer alguns dos pontos turísticos mais bonitos dos Emirados Árabes Unidos e ainda curtir a costa do Golfo Pérsico. Com o sol brilhando na maior parte do ano, as orlas da região contam com atrações gratuitas e pagas para todos os perfis de visitantes.

Roteiro em Dubai

Para aqueles que gostam de praticar esportes aquáticos, a Kite Beach reúne opções de aventuras como kitesurf, flyboarding, wakeboarding, futebol de praia e tênis de praia. A região também tem um skatepark e zonas de recreação para crianças.

Se o objetivo é surfar, a Sunset Beach aparece como a melhor opção do pedaço. Com as melhores ondas de Dubai, o local tem uma das vistas mais espetaculares do Burj Al Arab e um ambiente de lazer com cafés, aulas de ioga e até mesmo de meditação durante a prática de stand up paddle.

Quem viaja em família pode visitar a Black Palace Beach. Relativamente desconhecida entre o grande público, a praia tem águas calmas e é o local perfeito para nadar e mergulhar.

Localizada entre a Dubai Media City e os palácios reais de verão, a Black Palace Beach está virada para a Palm Jumeirah e é um ótimo local para ver o pôr do sol.

Outra opção divertida para crianças é o AquaFun, o maior parque aquático insuflável do mundo, localizado na The Beach. Com os escorregadores mais longos e altos do planeta, o complexo oferece mais de 74 atividades diferentes, desde escaladas até saltos.

Para quem deseja organizar um roteiro em Dubai para fazer várias atividades em um só lugar, a La Mer é uma praia com diversas opções de restaurantes, lojas e até mesmo um parque aquático.

A zona agitada de Jumeirah tem longas costas de areia e belas águas azul-turquesa. Para famílias com filhos, a região abriga o Laguna Waterpark e o parque de trampolins insufláveis futurista, o Hawa Hawa.

Praias particulares

Além das opções públicas, alguns hotéis e resorts têm praias particulares e oferecem experiências exclusivas aos visitantes. Com uma vasta gama de cinco estrelas, Dubai é um dos melhores locais para quem busca luxo à beira-mar.

Localizado no One&Only Royal Mirage, o DRIFT Beach Club ocupa mais de um quilômetro de costa com vistas incríveis do icônico horizonte da cidade. Com uma piscina de borda infinita, o espaço é ideal para desfrutar um almoço ao sol com amigos ou relaxar nas areias da praia.

Conhecido como um dos melhores clubes de praia na cidade, o Nikki Beach tem piscina, espreguiçadeiras na areia, comida e bebida, música e um excelente serviço, além de um calendário de eventos com dias temáticos, atrações musicais e atividades para recreação.

Para aqueles que planejam férias sofisticadas, o Bulgari Resort é uma referência de glamour em Dubai e tem uma praia privativa. O restaurante à beira mar La Spiaggia é também o local ideal para refeições e proporciona uma paisagem belíssima.

Requisitos para entrar em Dubai

Atualmente, os requisitos para visitantes entrarem no emirado são: um teste PCR negativo válido 72 horas antes da viagem, teste na chegada em Dubai e contratação de um seguro médico com cobertura para covid-19.