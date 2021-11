Filha de Gugu Liberato se manifesta sobre briga por herança com irmão mais velho

18/11/2021 | 12:10



Os filhos de Gugu Liberato estão discordando sobre a herança deixada pelo apresentador. Enquanto as gêmeas Marina e Sofia defendem que a mãe, Rose Miriam, deve fazer parte do documento, o filho mais velho, João Augusto, afirma que não devem existir alterações no testamento deixado pelo pai.

Na última quarta-feira, dia 17, Marina usou o Instagram Stories para responder curiosidades dos seguidores, em um jogo de verdade e mentira. Uma pessoa, então, comentou sobre a relação da jovem com o irmão mais velho:

Você é brigada com seu irmão e não fala mais com ele.

E a filha de Gugu Liberato negou que esteja brigada com João Augusto:

Mentira, a gente não está brigado e falei com ele hoje.

Vale lembrar que, recentemente, Marina e Sofia fizeram um ensaio fotográfico natalino ao lado da mãe, mas sem a presença de João Augusto.