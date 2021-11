Morre Leonardo José, dublador do Thanos e de outros vilões da Disney

18/11/2021 | 12:10



O dublador Leonardo José morreu aos 78 anos de idade, conforme anunciado no dia 18 de novembro. A confirmação veio através das redes sociais da página Dublapédia Brasil, que dias antes havia revelado que Leonardo estava de cama e realizava um tratamento para se recuperar de um câncer no pulmão.

O artista foi responsável por dar voz à diversos vilões dos filmes da Disney, como Frollo, de O Corcunda de Notre Dame (1996), Shan Yu, de Mulan (1998), e Kerchak, de Tarzan (1999), além do vilão Thanos nos últimos filmes dos Vingadores e no segundo episódio de What If??, e do Professor Xavier em alguns filmes da franquia X-men.