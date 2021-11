TV por assinatura ou streaming: qual serviço escolher?

Da Redação

Do 33Giga



18/11/2021 | 11:55



Mais de 96% dos domicílios brasileiros têm pelo menos um aparelho de televisão, segundo dados do IBGE. Porém, o avanço da tecnologia vem modificando as formas de consumo do audiovisual. TV por assinatura e streaming, por exemplo, são opções que oferecem muito mais conteúdo, em comparação à programação dos canais abertos.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Este artigo, preparado pelo 33Giga e pela Proteste, associação de defesa do consumir, compara os dois tipos de serviço – TV por assinatura e streaming. Você vai entender quais são as diferenças entre TV a cabo e plataformas on demand, além de conhecer vantagens e desvantagens de cada uma delas.

Em tempo: nessa balança entre TV por assinatura e streaming, o 33Giga já fez um comparativo entre os principais serviços em Rinha de streaming: veja qual vale mais a pena assinar.

TV por assinatura

A TV por assinatura, às vezes chamada genericamente de TV a cabo, começou a crescer no Brasil em meados da década de 1990. A proposta era oferecer programas diferenciados, com canais específicos de esportes, filmes e notícias, entre outros. Ela disponibiliza uma variedade de conteúdo, indo muito além das opções da TV aberta.

No entanto, tamanha diversidade vem com um preço – e isso pesa na escolha entre TV por assinatura e streaming. As mensalidades caras são um provável motivo para a queda de popularidade do serviço .

De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o número de assinaturas de TV paga caiu para 13,86 milhões em junho de 2021. Trata-se de um patamar baixo, considerando que, desde 2012, os índices ficaram acima dos 15 milhões. Ainda assim, operadoras como Claro/Net, Sky e Oi mantêm adeptos fiéis.

Vantagens da TV por assinatura

Variedade – Entre TV por assinatura e streaming, as vantagens da primeira reside na variedade de canais. O cliente tem acesso a uma programação diversificada, com séries, documentários, partidas esportivas, shows e muito mais. Vale lembrar que vários desses programas não estão disponíveis em outras plataformas, como é o caso de alguns campeonatos internacionais de futebol.

Flexibilidade – O serviço também se adaptou às demandas do público. Em alguns pacotes, é possível gravar conteúdo televisivo para assistir a hora que quiser. Em paralelo, as empresas ainda oferecem aplicativos para tablet e smartphone, permitindo acompanhar a programação dos canais por assinatura em outros dispositivos eletrônicos.

Combos – Além disso, o consumidor consegue contratar combos Existem operadoras que disponibilizam pacotes com TV, internet e telefonia por um preço único (e reduzido). Essa alternativa acaba saindo vantajosa do ponto de vista financeiro. Se cada serviço fosse contratado individualmente, a soma das mensalidades sairia mais cara.

Desvantagens da TV por assinatura

Preço – Apesar das comodidades, na rinha entre TV por assinatura e streaming, a primeira segue sendo cara. Só tem acesso a todos os canais quem contrata o pacote completo. Para piorar, funções como gravação de conteúdo e pausa da programação ao vivo geralmente só estão disponíveis nessas assinaturas “VIP”.

Serviços em excesso – O problema dos pacotes completos, fora o preço, são os penduricalhos desnecessários. Falta customização ao serviço. Há casos em que o cliente é obrigado a contratar um combo com internet e telefonia fixa, quando na verdade não precisa do telefone de linha, pois usa apenas o celular .

Só que migrar para um plano básico nem sempre é a solução. Essa versão da TV por assinatura tem uma gama de canais mais restrita, incluindo redes de televisão abertas e até canais de áudio, com playlists musicais.

Pacotes fechados – Os seriados, filmes, espetáculos e outros conteúdos mais interessantes ficam disponíveis somente para quem pagar mais. E, infelizmente, não dá para selecionar, um a um, os canais que serão contratados. Eles pertencem a uma lista fixa, de modo que ou o consumidor leva todos de uma vez, ou fica sem nenhum.

Streaming

Agora chegou a hora de você saber mais sobre o serviço de TV por streaming, ou on demand. Essas plataformas funcionam como um grande catálogo online, no qual a pessoa pode selecionar filmes e séries para ver a hora que quiser, sem intervalos. Em outras palavras, o espectador não fica mais preso aos horários da grade de programação dos canais, desde que tenha internet banda larga.

O mercado de streaming é relativamente novo. Ele surgiu no Brasil na década de 2010, com a Netflix. Essa, inclusive, ainda é a empresa com maior marketshare – 31% do segmento, conforme levantamento da KPMG.

Logo depois, vieram concorrentes de peso, como Amazon Prime Video, Disney+, Globoplay e HBO Max. Todas as opções se destacam por misturar conteúdo de parceiros com produções originais. A Netflix tem séries como Stranger Things e Round 6. O Globoplay oferta um vasto acervo de novelas e seriados brasileiros. HBO Max tem Família Soprano, Six Feet Under e The Wire (em termos de títulos, deixa os outros comendo poeira, de acordo com o Data 33Giga).

Vantagens do streaming

Escolha – Entre TV por assinatura e streaming, o primeiro diferencial deste último é a possibilidade de escolher quando e como assistir ao conteúdo. O usuário pode ver séries e filmes na hora que achar mais conveniente, sem depender de uma grade de programação fixa.

Dá para pausar a cena e continuar dias depois, repetir um trecho ou mesmo maratonar todos os episódios de um seriado em sequência. E o melhor: sem intervalos e publicidade .

Personalização – As plataformas de streaming também permitem criar diferentes perfis na mesma conta. Com isso, a experiência fica individualizada. À medida que alguém assiste a filmes e programas de seu interesse, o sistema vai entendendo os gostos da pessoa e sugere novas opções de conteúdo similar.

Flexibilidade – Em acréscimo, o streaming funciona em diversos dispositivos eletrônicos: tablet, smartphone, computador e SmarTV. Basta ter um aparelho compatível com o aplicativo e conexão à internet. Em algumas assinaturas, também é permitido baixar o conteúdo para consumir off-line.

Desvantagens do streaming

Conexão –- As plataformas de streaming demandam internet de boa qualidade. Se a rede não for rápida e estável o suficiente, a imagem com certeza vai travar. Para uma reprodução em HD, por exemplo, é necessário ter uma conexão de 5MB ou mais. Para conteúdo em Ultra HD, o limite mínimo sobe para 25MB.

Sumiço de títulos – Todos os meses, os serviços on demand disponibilizam novos programas e filmes para consumo. Por outro lado, alguns deles também são excluídos do catálogo, geralmente devido a questões contratuais com as distribuidoras. Desse jeito, o cliente corre o risco de acompanhar os primeiros episódios de uma série sem ter a chance de chegar à conclusão da história.

Restrições – O conteúdo original de uma empresa de streaming é exclusivo dessa plataforma. Portanto, quem deseja assistir a programas variados acaba tendo que assinar mais de um plano ao mesmo tempo. Ainda que existam parcerias, como o combo de GloboPay com Disney+, essa não costuma ser a regra.