Ator Lázaro Ramos participa de encontro em escola de Santo André

18/11/2021 | 11:16



O ator, apresentador, dublador e cineasta Lázaro Ramos comandará, nesta quinta-feira (18), a partir das 20h, um bate-papo sobre “Responsabilidade Social e Sustentabilidade”, com os alunos do Colégio Stocco. Livre para os estudantes e famílias, o encontro será transmitido pelo canal do colégio no Youtube, pelo endereço https://tinyurl.com/yhwfebf2. É preciso entrar e se inscrever para conseguir assistir.

Segundo a diretora-geral do colégio, Jozimeire Stocco, o evento tem um significado muito especial. “A ideia é aproveitar todo conhecimento e carisma do Lázaro Ramos para tratar de um assunto fundamental quando se trata da formação das próximas gerações”, afirma Jozimeire. Acrescenta que o evento representa, também, uma forma de homenagear e valorizar a diversidade, especialmente neste período, em que se comemora a Semana da Consciência Negra.