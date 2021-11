Anitta fala sobre a fama e diz que tem cistite de lua de mel: - Não posso transar com alguém muito avantajado

18/11/2021 | 11:10



Anitta participou do programa Salada Sato, comandado pela apresentadora Sabrina Sato no YouTube! No vídeo publicado na última quinta-feira, dia 17, a cantora comentou sobre as consequências da fama:

- É muito louco isso da fama, porque a gente consegue alcançar várias coisas e, infelizmente, no Brasil, o que vira grande notícia é a coisa da nossa vida pessoal. Se a gente comete um erro, todo mundo vai falar disso. Se fosse só assim: Ninguém comentou e ninguém comenta nada, ok. Mas o problema é que, quando você faz alguma coisinha errada, todo mundo cai em cima de você. Quando você faz alguma coisa que é bacana, ninguém nem tchum? Isso é realmente uma coisa que me deixa louca.

A artista também contou como percebeu que estava ficando famosa no Brasil:

- Quando eu comecei a ver história minha que nunca aconteceu, aí eu comecei a entender que eu estava famosa. Aí eu aprendi também que não adianta tentar desmentir tudo, deixa os outros falarem o que quiserem mesmo. Se eu for desmentir cada coisa, eu vou passar umas três, quatro horas do meu dia só desmentindo coisas, então é melhor eu já ir dormir e aceitar.

Anitta ainda falou sobre a fama nos Estados Unidos:

- Eu sempre saí aqui, sempre ia para as baladas, tal, e era sempre assim, normal. Falei assim: Gente, do nada, todo mundo quer me pegar. Acho que eu estou mais bonita. E eu tinha feito uns negócios na cara e aí eu falei: Pô, tô bonita mesmo, né. (...) O povo fica afim da gente só porque a gente é famoso.

No programa, a cantora também revelou que tem cistite de lua de mel:

- Um problema que eu tenho que é péssimo, é cistite de lua de mel. Não posso transar com alguém muito avantajado que eu não consigo caminhar no dia seguinte. É horrível e não tem nada a ver com bactéria, não é infecção bacteriana não, gente, é porque socou muito lá e inflamou. Quando você pega alguém avantajado, meu Deus, eu não consigo respirar, porque fica aquela dor. Não consigo fazer nada, não consigo nem pensar. Uma vez eu estava dormindo com um bofe e aí eu acordei com aquela dor. Eu inventei que eu tinha que trabalhar. Tinha nada, estava com uma dor do c****e, tinha que voltar para casa.

Mesmo vivendo o auge da carreira, a artista comentou sobre aposentadoria:

- Não falta nem muito [para se aposentar]. Essa vida é muita coisa, muita correria. Não sei, essa indústria é muito injusta com as mulheres, exigindo que a gente sempre esteja com cara de nova, sempre que a gente esteja acompanhando o ritmo de pessoas que são dez, 20 anos mais novas que a gente, que têm muito mais fôlego, muito mais gás? Eu não quero isso para mim não, daqui a pouco eu me aposento, olha, tanta coisa incrível já aconteceu na minha vida, eu estou super grata. Coisas que eu nunca nem imaginei, todo mundo falou que era impossível.

Mas não para por aí! Recentemente, Anitta foi vista como possível affair do ex-marido de Marina Ruy Barbosa, mas se manifestou sobre o suposto romance com o brasileiro no Twitter, como você pode ver abaixo:

Ai gente acabaram de me mandar uma notícia (fofoca). Sim, fiz um churrasco na minha casa e meus amigos convidaram amigos. Mas eu já estava duplamente bookada internacionalmente, então não procede a fofoca de que eu estou tendo affair brasileiro. Eu organizo demograficamente. Se é do Brasil, é para quando estiver em solo brasileiro, e por aí vai... Estados, países... tem que sempre organizar direitinho.