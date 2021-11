Meghan Markle dá notícias sobre o crescimento da filha, Lilibet Diana: - Está com os dentes nascendo

18/11/2021 | 11:10



Meghan Markle e príncipe Harry têm mantido a vida da pequena Lilibet Diana, filha do casal que nasceu em junho de 2021, bastante afastada dos holofotes agora que não são mais membros da família real britânica. Por isso, é raro que os dois compartilhem atualizações sobre o crescimento da caçula - mas, em conversa com Ellen DeGeneres no The Ellen DeGeneres Show, a Duquesa de Sussex decidiu dar notícias do desenvolvimento de Lili!

De acordo com a revista Peolple, um dos assuntos abordados ao longo do bate papo foi a vida da família em Montecito, na Califórnia, ao que Mehan teria respondido com alegria que os quatro membros de sua família estão bem felizes. Na sequência, a própria apresentadora acaba falando sobre o crescimento da irmã mais nova de Archie Harrison:

- Lili está com os dentes nascendo!

Nesse momento, Meghan sorri e cobre a boca com as mãos, pedindo dicas de qualquer coisa para aliviar isso.

- Tequila, qualquer coisa, brinca DeGeneres;

- Essa é tia Ellen para você, responde Markle;

- É por isso que não tenho filhos, retruca a apresentadora.

E aí, será que Meghan dará mais notícias da filha no episódio? A atração vai ao ar na noite desta quinta-feira, dia 18.