Ondas e cheiro de mar: Booking.com releva sensações preferidas dos brasileiros

Da Redação

Do 33Giga



18/11/2021 | 10:55



Com mais de 7 mil quilômetros de extensão, o litoral brasileiro figura constantemente nas listas de destinos mais visitados do país. E as praias também são uma preferência nacional quando se fala sobre as sensações que elas despertam no corpo e na memória dos viajantes, de acordo com uma pesquisa do site de viagens Booking.com.

O Booking.com entrevistou 1.000 brasileiros em outubro, com o objetivo de descobrir as principais experiências sensoriais que os viajantes associam às férias. O levantamento revelou quais são os cheiros, os sons, as texturas e os cenários específicos que os turistas do país mais relacionam às viagens, e em todas as listas despontam experiências litorâneas.

Cenários mais relacionados às férias

Nascer ou pôr do sol à beira mar (75%) Paisagem montanhosa (55%) Cenários aquáticos, como lagos e rios (40%) Hotéis (40%) Palmeiras (32%)

Quando perguntados pelo Booking.com quais paisagens mais gostam de admirar em uma viagem, 64% dos entrevistados optaram por uma praia paradisíaca deserta, com águas cristalinas e areia branca. Já a visão de um pequeno vilarejo, rodeado de montanhas verdes e lagos, ficou em segundo lugar, com 48%.

Odores mais associados às férias pelos brasileiros

Cheiro de mar e praia (73%) Mato e campo (54%) Ar puro (45%) Temperos e especiarias (36%) Café da manhã de hotel (34%)

Sons mais relacionados às férias

Sons das ondas do mar quebrando na praia (70%) Pássaros cantando (57%) Sons de cachoeira (44%) Música ao vivo (30%) Comida sendo preparada (29%)

A lista continua com barulhos mais relacionados a aeronaves, como turbinas de avião (27%) e alto-falante de aeroporto (22%).

Texturas mais associadas às férias

Areia da praia (74%) Água do mar ou da piscina (53%) Grama (42%) Pele bronzeada ou queimada de sol (32%) Pedras de rio (30%)

A pesquisa do Booking.com também constatou que a visão e o paladar são os sentidos mais aproveitados quando os brasileiros viajam, dado que admirar uma paisagem diferente é a experiência que 62% deles mais relacionam às férias, seguida de provar um prato típico (19%). Além disso.

Três em cada quatro brasileiros (74%) disseram preferir mergulhar no mar, em vez de na piscina, e um número similar (75%) associam as férias a um clima quente.

Por fim, no ranking das maiores saudades relativas às viagens, a ausência de preocupações e a descoberta de novos lugares figuram em primeiro lugar, com 53%, seguidos da sensação da brisa do mar no rosto (47%) e de provar um novo prato (40%).

*Pesquisa encomendada pela Booking.com e realizada com um grupo de adultos que pretende viajar nos próximos 12 meses. No total, 1.000 entrevistados no Brasil responderam a uma pesquisa on-line em outubro de 2021