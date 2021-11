Camila Queiroz rebate sobre atestado médico para não gravar Verdades Secretas 2 e Klebber Toledo a defende: Não somos objetos

18/11/2021 | 10:10



Parece que a repentina saída de Camila Queiroz do elenco de Verdades Secretas 2 ainda vai dar o que falar. Depois que a informação foi confirmada pela Globo e que a atriz publicou uma nota de esclarecimento contando sua versão dos fatos, o marido da artista, Kleber Toledo, decidiu se pronunciar.

Nos comentários do post da atriz no Instagram, no qual sua assessoria comenta sobre o acontecido, o ator parabenizou a amada pela coragem em realizar a publicação:

Parabéns pela sua coragem em mostrar que nós, artistas, não somos objetos. Te amo.

De acordo com o jornal Extra, o mal-estar de Camila para com o desfecho da série vinha se arrastando há tempos, como a própria atriz deu a entender em seus pronunciamentos. O veículo afirma ainda que uma dublê deverá ser usada para finalizar as gravações da personagem Angel.

Enquanto isso, Queiroz acabou rebatendo uma informação divulgada pelo colunista Léo Dias de que ela teria metido um atestado no último dia de seu contrato, quando seriam rodadas as cenas finais da trama, impossibilitando as gravações do trágico desfecho de Angel. Diante disso, Camila se pronunciou através do Twitter publicando uma foto na qual aparece recebendo medicação na veia, e afirmou que seu atestado médico não era forjado.

Não, Léo dias, eu não meti atestado. Eu estava há mais de dez dias tendo crise de estômago e, como sempre priorizei o meu trabalho, não tinha ido ao médico ainda. O que aconteceu foi que a crise se agravou e eu precisei tomar soro com medicação na veia. Nessas horas vocês poderiam ouvir os dois lados antes de publicarem isso dando a entender que eu menti sobre a minha própria saúde, né?

