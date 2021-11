Da Redação



18/11/2021



A décima edição da campanha Alimente Esse Sonho bateu recorde de arrecadação em 2021. A iniciativa, conduzida pela Padaria Brasileira, juntou R$ 108,5 mil, que vão beneficiar a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Santo André. O crescimento do montante em relação ao ano anterior foi de 48% e extrapolou a meta, que era de R$ 80 mil.

O dinheiro será usado para construir a Casa dos Sonhos, estrutura dentro da Apae Santo André, que vai facilitar o treinamento de habilidades funcionais relacionadas ao cotidiano e que asseguram a inclusão social e a promoção da saúde.

Neste ano, a iniciativa foi realizada com apoio de personalidades, como o atleta olímpico do skate Giovanni Vianna, a atriz Milena Toscano, o chef Melchior (Botequim Carioca e Gema Restaurante), entre outras pessoas ligadas à mídia televisiva e influenciadores digitais. Como resultado, foram vendidos 122.144 sonhos, sendo que cada saquinho com dez doces revertia R$ 5,10 para a Apae.

A campanha completou uma década em prol da entidade assistencial, que realiza atendimento de 420 pessoas com deficiências intelectuais e múltiplas na região.

“O sucesso da campanha este ano foi o excelente trabalho da equipe. Além disso, as duas semanas de vendas coincidiram com o feriado e as temperaturas mais baixas, o que aumentou o fluxo de pessoas nas lojas”, comemorou o diretor da rede da Padaria Brasileira Antonio Henrique Afonso Júnior. “Outra novidade foi o novo sabor de sonho, de doce de banana com doce de leite. Além do trabalho da equipe, os parceiros também incrementaram a campanha com doações”, acrescentou.

A Casa dos Sonhos contará com os ambientes de AVDs (Atividades de Vida Diária) e AVPs (Atividades de Vida Prática), construídos em Apaes de todo o Brasil e vêm enriquecendo as experiências de seus usuários para transporem suas aprendizagens para situações vividas em suas casas. “Essa parceria no processo de treinamento dos atendidos é fundamental”, comentou a diretora de educação da Apae, Valéria Barral.