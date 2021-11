Anderson Fattori

18/11/2021 | 09:29



Pelo segundo dia seguido o Grande ABC registrou mais de dez mortes em razão da Covid. Ontem, de acordo com dados dos boletins epidemiológicos das prefeituras, foram registrados mais 11 óbitos, sendo cinco em Santo André, quatro em Mauá e dois em São Bernardo. No total, desde o início da pandemia, foram computadas 10.450 perdas.

Apenas em quatro dias desta semana as cidades da região já superaram o número de mortes dos sete dias anteriores. De domingo até ontem foram registrados 28 óbitos, contra 21 do período entre os dias 7 e 13 de novembro.

Foram confirmado também mais 119 diagnósticos positivos de coronavírus, sendo 82 em Mauá, 16 em Santo André, oito em São Bernardo, seis em São Caetano, seis em Diadema e um em Ribeirão Pires. No total, as sete cidades do Grande ABC, juntas, têm 268.931 moradores infectados.

De acordo com dados da Secretaria do Estado da Saúde, São Paulo tem 4.424.893 casos de Covid durante toda a pandemia e 153.214 óbitos. Entre o total de infectados, 4.252.313 tiveram a doença e já estão recuperados, sendo que 457.290 foram internados e receberam alta hospitalar.

No Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde, foram registrados mais 373 óbitos e 11.977 infectados. Com isso, desde o começo da pandemia são 611.851 mortes e 21.977.661. O número de recuperados é de 21.194.900