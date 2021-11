Da Redação



18/11/2021 | 09:20



Diadema trará dois nomes de peso da música negra do Brasil para celebrar o Dia da Consciência Negra, sábado. A sambista Leci Brandão e o rapper Happin’Hood serão os protagonistas do Kizomba, a Festa da Raça (como também é conhecido o evento). Os shows acontecem na Praça da Moça, a partir das 13h, com entrada gratuita. Além dos dois ícones, o público diademense também acompanhará série de outras apresentações, todas elas de artistas de Diadema, como forma de a Prefeitura promover a recuperação da cultura da cidade.

O show da cantora Leci Brandão deve passear por mais de quatro décadas de carreira que a consolidaram com um dos grandes nomes do samba nacional. Seu trabalho mais recente é o single Refazendo a Cabeça, disponível nas principais plataformas digitais desde fevereiro.

Rappin’Hood carrega trajetória semelhante, mas tendo como rap a base de sua discografia – que em muitos momentos também flertou com o samba. Considerado um dos papas do gênero no País, o paulistano é autor de vários hits, como Sou Negrão e Rap du Bom em 20 anos de história

Ausente no calendário da cidade em 2020 em razão da pandemia, o Kizomba está de volta neste ano com programação bastante variada e que vai até o dia 3 de dezembro. O tema escolhido para 2021 foi Orgulho, Luta e Resistência.

A Festa da Raça, como é conhecida, já virou tradição na cidade e contempla uma série de ações que recuperam a história do gênero criado em Angola nos anos 50 e que se transformou numa grande celebração da cultura africana pelo mundo. Oficinas, palestras, shows, exposições, apresentações culturais e religiosas estão agendadas para acontecer em várias partes de Diadema.

O evento é uma ação realizada pela coordenadoria de política de promoção da igualdade racial, conselho municipal de promoção da igualdade racial e movimentos negros de Diadema.

SÃO BERNARDO

Leci Brandão também será a estrela da festa programada pela Fábrica de Cultura 4.0 São Bernardo, sábado, no Dia da Consciência Negra. Mas neste caso será um cover da sambista, o cantor Erick Cesar que irá se apresentar. O evento vai homenagear as lideranças negras, as religiões de matriz africana, o samba e o empoderamento da mulher brasileira.

O evento será gratuito e aberto ao público em geral a partir das 14h, com uso obrigatório de máscara de proteção. A Fábrica de Cultura 4.0 fica na Avenida Armando Ítalo Setti, 80, no Baeta Neves, em São Bernardo.