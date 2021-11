Maria Lina Deggan fala do filho no Dia da Prematuridade: A última coisa que meu filho escutou foi a música que o Whindersson fez para ele

18/11/2021 | 09:10



Ex-noiva de Whindersson Nunes, vez ou outra Maria Lina Deggan relembra a perda do filho que teve com o youtuber. E na última quarta-feira, dia 17, não foi diferente, já que a influenciadora digital, de 23 anos de idade, desabafou sobre a morte de João Miguel por conta do Dia Mundial da Prematuridade, dizendo que é difícil aceitar a perda do menininho, que morreu dois dias após o parto, na 22ª semana de gestação.

Passei pela maior experiência de toda a minha vida no dia 29/05/2021. E naquele sábado, você nasceu. Eu chorava de amor, de desespero, de medo, de felicidade. Você tão pequeno teria que enfrentar uma grande batalha. E eu, ali, pronta para dar minha vida pela sua, pronta para fazer qualquer coisa que estivesse ao meu alcance para que você ficasse bem. Lembro do seu cheiro, do seu rostinho, dos seus cabelinhos, do seu pezinho, que desde a ultrassom já dava vontade de morder de tão lindo. Nunca pensei que fosse passar pela experiência da prematuridade, nem que meu primeiro filho fosse virar um anjo. É difícil aceitar, é difícil conviver com a saudade, com a expectativa de como seria, mas Deus carrega junto comigo essa dor, porque sozinha eu não conseguiria, contou ela ao fazer algumas postagens nos Stories do Instagram.

Além disso, Maria Lina também participou de uma live com a ONG Prematuridade, quando falou mais sobre a perda do filho, algo que ela disse que imaginou que aconteceria desde o trabalho de parto:

- Eu lembro que fique tão desesperada que falava para o Whindersson: Amor, ele não vai conseguir, ele é muito pequeno. Ele precisa estar dentro de mim. Tem fotos minhas olhando ele. Ao mesmo tempo que eu choro eu sorrio. Estava com medo porque ele era muito pequenininho. Era o meu maior sonho na minha frente, e eu sentia muito medo de ele estar sentindo dor e estar incomodado com aquele monte de fios no nariz dele. Ele ficou na incubadora durante 30 horas, e eu fui vê-lo três vezes na UTI. Quando eu falava João Miguel, mamãe tá aqui, ele mexia os dois pés. Foi a maior alegria da minha vida misturada com a maior dor, disse ela, em meio as lágrimas.

Maria Lina ainda relembrou sua despedida de João Miguel, tendo sido chamada na UTI após as 30 horas para isso:

- A última coisa que meu filho escutou foi a música que o Whindersson fez para ele enquanto ele estava na UTI... posso ter mais dez filhos, mas sair do hospital de colo e barriga vazia é uma dor que nunca vou esquecer, afirmou.

Ela ainda contou como era a aparência de João Miguel.

- Deus me deu a oportunidade de me despedir, de ver o rostinho, que era idêntico ao do pai dele. Nem o nariz nem a orelha eram meus, era tudo do pai. Passei o dedinho no narizinho dele, concluiu.