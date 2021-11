Wilson Moço

Do Diário do Grande ABC



18/11/2021 | 09:05



Parceria entre o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e a UFABC (Universidade Federal do ABC), formalizada anteontem, tem como objetivo fazer mapeamento das indústrias da região para identificar gargalos relacionados à gestão, analisar processos produtivos e produtos, se a capacidade instalada está sendo usada corretamente e em que grau de aproveitamento, qual a necessidade de suporte técnico. Inicialmente o estudo será realizado junto a empresas da base metalúrgica, mas a intenção é futuramente expandir para outras cidades e demais setores, como químicos.

Diretor executivo do sindicato e presidente da Agência de Desenvolvimento do Grande ABC, Aroaldo Oliveira da Silva explica que o início do diagnóstico da indústria será pela base metalúrgica porque, ao longo dos anos, vem sendo realizado trabalho voltado a garantir a produção e a manutenção de empregos.

Segundo ele, o setor industrial tem enfrentado processo de desmonte praticamente desde a abertura da economia, no começo dos anos 1990. Desde então, o sindicato tem mantido negociações com as empresas em busca de acordos que evitem o fechamento ou até mesmo, no pior cenário, a saída de companhias da região.

“O trabalho que estamos iniciando surgiu devido ao desmonte da indústria brasileira, de modo geral, mas que tem forte impacto em São Paulo, Estado que perde muito por ser o mais industrializado do País. Mas, com certeza, o Grande ABC perde mais. Então, diante da total ausência de política industrial, de incentivos setoriais, o sindicato já vinha atuando. Houve êxitos, mas, muitas vezes, quando detectávamos que uma empresa estava em dificuldades, já não era mais possível fazer muita coisa (caso da Ford, que primeiro fechou a fábrica de São Bernardo e depois deixou o País)”, comenta.

Segundo o dirigente, nas conversas com representantes da UFABC foi possível perceber que um suporte técnico mais estruturado poderia vir da universidade, que já conta com uma agência de inovação. As conversas evoluíram para a ideia da cooperação entre as entidades, formalizada anteontem.

Em um primeiro momento, de acordo com Aroaldo, o termo de cooperação prevê a formação dos dirigentes sindicais. Na sequência, o trabalho será traçar um diagnóstico das indústrias da região na base metalúrgica, identificando os problemas, para que então sejam propostas as ações necessárias e alternativas àquelas sob maior risco.

“O levantamento busca traçar um diagnóstico profundo do setor industrial, de modo que possamos identificar as empresas que estão mais suscetíveis a fechar ou mesmo deixar a região para sabermos quais são as suas necessidades, que às vezes vai além de dificuldade financeira. Pode ser de produto, por exemplo”, explica Aroaldo.

Presidente da Agência de Desenvolvimento, ele afirma que futuramente a entidade também será engajada no processo, para que o mapeamento seja ampliado para toda a região e abrace demais setores produtivos.

Aroaldo aponta que a agência terá a incumbência de aglutinar entidades da sociedade civil, poder público e outras universidades, com as quais já foram iniciadas conversas no sentido de formar uma frente pelo desenvolvimento do Grande ABC. “A agência tem como uma de suas metas promover a conexão entre os vários atores da sociedade, com o objetivo de fortalecer a economia da região a partir de i</CW>niciativas conjuntas.”

Região tem de ir além do setor automotivo

Com o diagnóstico e o plano de trabalho em mãos, o passo seguinte será pensar em alternativas para o setor produtivo, expandindo a indústria da região para além do setor automotivo, sua marca mais forte desde o início dos anos 1950. “Há possibilidades, algumas criadas devido à pandemia, como o debate sobre a criação de um complexo industrial da saúde. Muitas empresas da categoria metalúrgica têm capacidade para essa reconversão”, aponta Aroaldo Oliveira da Silva.

O diretor do sindicato comenta ainda que outra alternativa para a indústria da região é a produção voltada ao setor de defesa, que já esteve na pauta. “É possível retomar as discussões sobre o complexo industrial da defesa, área que ainda tem muitas lacunas no Brasil, além da indústria do petróleo e gás, entre outras. É por isso que esse termo de cooperação tem como chave a ‘reconversão industrial’.”

Aroaldo ressalta que, com o suporte da UFABC, é possível pensar a região para o futuro tendo como base parque fabril e mão de obra. “Quais são as capacitações e as capacidades que a região possui para manter o parque industrial que tem? Podemos dar um salto para o futuro, criar outras possibilidades, desenvolver outros setores industriais. Nossa ideia é começar o trabalho na nossa base com os Metalúrgicos do ABC, mas já conversando com outros sindicatos para dialogar com outros setores da indústria”, reforça.