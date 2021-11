Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



18/11/2021 | 08:58



O novo gramado do Estádio Bruno Daniel, sintético a partir de agora, poderá ser uma arma a favor do Santo André a partir das disputas da Série A-1 do Campeonato Paulista e da Série D do Brasileiro, competições que estão na agenda do clube em 2022. No entanto, o Ramalhão não esconde a preocupação com duas questões: a adaptação de seus jogadores ao novo tipo de campo e como será a manutenção do tapete artificial, que exige série de intervenções antes, durante e depois das partidas.

Hoje, dirigente do clube e representante da Soccer Grass têm encontro marcado para falar sobre tudo o que envolve o novo gramado do estádio, o qual tem expectativa de reinauguração para breve. “Será reunião para receber informações sobre como cuidar do gramado. Há também preocupação quanto a lesões, porque será tipo de gramado diferente. Precisamos receber orientação sobre como proceder para que gramado tenha menos impacto no desempenho dos atletas. Então nossa preocupação é fazer com que todos os procedimentos necessários, como preservação e melhores condições para que não haja impacto, principalmente em lesões, possam ser cumpridos de acordo com orientações da Soccer Grass”, explicou o presidente ramalhino, Sidney Riquetto.

Funcionários vêm trabalhando no estádio para deixá-lo pronto. O gramado deverá receber nos próximos dias as borrachinhas e fibra de casca de côco (que têm ação térmica e na absorção de impacto), areia, demarcação e colocação das traves.

Enquanto isso, a diretoria segue desenvolvendo junto à comissão técnica o planejamento de montagem do time para o Paulistão. A apresentação do elenco (atletas que pertencem ao clube e contratados que vinham atuando na Série C do Brasileiro) está marcada para 1º de dezembro