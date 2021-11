Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



18/11/2021 | 08:50



O Grande ABC poderá ter pela primeira vez, em 2022, quatro sedes da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Isso porque estádios de São Bernardo, São Caetano, Diadema e Mauá estão sendo preparados para receber grupos do torneio, que deverá ser disputado entre 3 e 25 de janeiro. As exigências da FPF (Federação Paulista de Futebol), no entanto, são diversas. Ainda assim, clubes e/ou prefeituras buscam atender os requisitos. A entidade deverá divulgar oficialmente as escolhas em até quatro semanas.

Duas cidades parecem mais adiantadas para receber as partidas, casos de Diadema, que terá o Água Santa como cabeça de chave no recém-reformado Estádio do Inamar, e São Caetano, que depois de três edições voltaria a ter o Anacleto Campanella a serviço do Azulão na Copinha. “A gente está em busca de finalizar algumas questões, oferecer o que é solicitado pela Federação para poder ser agraciado e sediar um dos grupos da Copinha”, afirmou o presidente da nova gestão azulina, Manoel Sabino Neto.

Já o Pedro Benedetti, que em 2020 voltou a receber a competição após 34 anos, vive a expectativa se vai ser casa de Mauá FC e Grêmio Mauaense – ou pelo menos um deles. No site da FPF, a praça esportiva mauaense está interditada por falta de laudo de segurança “vigente e regular”. Porém, segundo o secretário de Esportes e Lazer José Luis Ferrarezi, o local já teve a situação regularizada. “Nosso estádio não tem nenhuma pendência, está tudo certo. Colocamos a cidade à disposição(da Federação, para ser sede) e estamos aguardando”, ressaltou ele, que não sabe se Índio e Locomotiva dividirão o grupo.

Por fim, São Bernardo teria uma mudança: com o Estádio 1º de Maio sendo preparado para o Paulistão, o Baetão voltaria a ser utilizado, com o EC São Bernardo como clube-sede, enquanto o São Bernardo FC pode ser alocado em uma chave fora da região. O Santo André, campeão do torneio em 2005, vai participar jogando fora de casa, já que o Bruno Daniel só voltará a ser sede em 2023, segundo a administração pública.

Em duas oportunidades a região teve três cidades recebendo jogos, casos de 2017 (São Bernardo, São Caetano e Diadema) e 2020 (São Bernardo, Diadema e Mauá). No ano que vem, porém, existe a possibilidade deste recorde ser batido. Desde 1998 o Grande ABC tem pelo menos uma cidade-sede na Copa São Paulo.



TRADIÇÃO

A região recebe jogos da Copinha há 23 edições consecutivas (em 2021 não houve torneio em razão da pandemia da Covid-19). São Bernardo é a que mais vezes recebeu jogos, em pelo menos 21 oportunidades, no clube da Volks (1985), Baetão e 1º de Maio, sendo ainda o município que manteve a competição presente no Grande ABC entre 2005 e 2016 como sede única. São Caetano foi a primeira das sete cidades a receber partidas, em 1978 – antes disso, a disputa era restrita à Capital.