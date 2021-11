Antetokounmpo brilha e Bucks superam Lakers, sem LeBron, na NBA

18/11/2021 | 08:46



A ausência de astros custou caro para duas equipes da NBA na noite desta quarta-feira. Sem LeBron James, o Los Angeles Lakers foi alvo fácil do Milwaukee Bucks, enquanto o Dallas Mavericks, com o desfalque de Luka Doncic, não resistiu à grande fase vivida pelo Phoenix Suns nesta temporada.

Em Milwaukee, a ausência de LeBron se somou à atuação brilhante de Giannis Antetokounmpo. Em noite inspirada, algo raro até então nesta temporada, o grego anotou 47 pontos e conduziu os Bucks na vitória sobre os Lakers por 109 a 102, em casa. O cestinha da partida quase terminou a noite com um "double-double", com nove rebotes.

O astro contou com a parceria eficiente de Khris Middleton, com a qual ajudou a levar os Bucks ao título da temporada passada. Middleton retornou ao time após oito jogos afastado por ter contraído covid-19. Com atuação mais discreta, ele registrou 16 pontos, cinco rebotes e seis assistências.

Pelos Lakers, LeBron foi ausência por conta de uma lesão no abdome. Existe a possibilidade de retornar ao time na sexta-feira. Sem o astro, Talen Horton-Tucker chamou a responsabilidade e anotou um "double-double" de 25 pontos e 12 rebotes. Russell Westbrook também registrou dois dígitos em dois fundamentos: 19 pontos e 15 assistências. Anthony Davis contribuiu com 18 pontos e nove rebotes.

Irregular nesta temporada, o time de Los Angeles soma oito vitórias e o mesmo número de derrotas. Figura, assim, na sétima colocação da Conferência Oeste. Os Bucks, apesar do título recente, não vêm em situação melhor. Aparecem apenas na 11ª colocação da Conferência Leste, com sete triunfos e oito revezes.

Vice-campeão na temporada passada, o Phoenix Suns também aproveitou uma baixa de peso no rival para vencer. E fez 105 a 98 no Dallas Mavericks, em casa. Os visitantes não tiveram Luka Doncic, baixa por lesão no joelho e tornozelo esquerdos.

Embalados, os Suns chegaram à décima vitória consecutiva. Devin Booker, destaque da última temporada, conduziu os anfitriões com seus 24 pontos e nove rebotes. Deandre Ayton anotou um "double-double" de 19 pontos e 13 rebotes. E o astro Chris Paul, mais discreto, contribuiu com 7 pontos e 14 assistências.

Os Suns estão cada vez mais próximos do líder Golden State Warriors, na Conferência Oeste. Somam 11 vitórias e apenas três derrotas. Só exigem campanha inferior na NBA ao rival da Califórnia.

Confira os resultados da noite de quarta-feira:

Charlotte Hornets 97 x 87 Washington Wizards

Detroit Pistons 97 x 89 Indiana Pacers

Atlanta Hawks 110 x 99 Boston Celtics

Brooklyn Nets 109 x 99 Cleveland Cavaliers

Miami Heat 113 x 98 New Orleans Pelicans

New York Knicks 98 x 104 Orlando Magic

Milwaukee Bucks 109 x 102 Los Angeles Lakers

Minnesota Timberwolves 107 x 97 Sacramento Kings

Oklahoma City Thunder 101 x 89 Houston Rockets

Phoenix Suns 105 x 98 Dallas Mavericks

Portland Trail Blazers 112 x 107 Chicago Bulls

Acompanhe os jogos desta quinta:

Cleveland Cavaliers x Golden State Warriors

Miami Heat x Washington Wizards

Memphis Grizzlies x Los Angeles Clippers

Minnesota Timberwolves x San Antonio Spurs

Denver Nuggets x Philadelphia 76ers

Utah Jazz x Toronto Raptors