Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



18/11/2021 | 08:33



Quatro das sete cidades do Grande ABC já disponibilizam a dose de reforço da vacina contra a Covid para moradores com 18 anos ou mais que receberam o segundo imunizante há cinco meses – as exceções são Santo André, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. O reforço para todos os adultos foi anunciado na terça-feira pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e ontem pelo governador João Doria (PSDB), que garantiu que São Paulo tem doses suficientes para atender à demanda.

Em São Bernardo a Prefeitura estima que 37 mil moradores serão beneficiados imediatamente com o reforço vacinal. Na cidade é necessário fazer o agendamento no site <CF51>www.saobernardo.sp.gov.br/web/coronavirus</CF> para garantir a dose.

A administração de São Caetano informou que abre hoje o agendamento do reforço nas mesmas condições anunciadas pelos governos estadual e federal. Em Diadema, os imunizantes já estão liberados nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da cidade por livre demanda, ou seja, sem a necessidade de agendamento prévio. Mauá também disponibiliza o reforço da vacina para os moradores com 18 anos ou mais nas 23 UBSs do municípios.</CS>

A Prefeitura de Ribeirão Pires informou que aguarda novas doses que serão enviadas pelo governo do Estado com previsão de chegada para hoje. Caso tudo ocorra dentro do esperado o reforço será oferecido a partir de sexta-feira. As administrações de Santo André e Rio Grande da Serra não responderam até o fechamento desta edição.

Em todas as cidades, além dos documentos de identificação com foto e CPF, é necessário apresentar também o comprovante das duas primeiras doses com prazo de, no mínimo, cinco meses.

A dose adicional era recomendada apenas a quem tinha mais de 60 anos de idade, aos profissionais da saúde e imunossuprimidos, com um intervalo de seis meses. Com a mudança, 710 mil pessoas em todo o Estado já estão aptas a receber a dose adicional do imunizante. Até o momento, 3,6 milhões de pessoas já tomaram a dose adicional e outras 2,4 milhões com esquema completo já podem receber a dose de reforço.

“Neste momento podem se vacinar quem tomou a segunda dose entre janeiro e junho, pois já estão com intervalo de cinco meses. Assim, em dezembro, quem tomou a segunda dose em julho já poderá receber a dose adicional”, destacou Regiane de Paula, Coordenadora do PEI.

Segundo o governo federal, quem tomou a dose única da Janssen deverá tomar segunda dose após oito semanas e, após cinco meses de completar o ciclo vacinal, já poderá receber a dose de reforço. O Estado, porém, não conta com estoque deste imunizante e aguarda o envio de doses do Ministério da Saúde para definir a adesão às novas diretrizes com relação a esta vacina.