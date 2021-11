Aeroporto de Guarulhos registra 2,48 milhões de passageiros em outubro

Redação

Redação
Do Rota de Férias



18/11/2021



Em outubro, o aeroporto de Guarulhos (SP) registrou movimentação de 2,48 milhões de passageiros. O número é 49,7% maior em relação ao mesmo período de 2020, fato que reforça a tendência de retomada do turismo após o avanço da vacinação e a flexibilização de fronteiras ao redor do mundo.

Aeroporto de Guarulhos em outubro

Voos nacionais

O mês de outubro contabilizou 2,07 milhões de passageiros com origens ou destinos nacionais, em uma média diária de 583 pousos e decolagens. O resultado dessa movimentação apresenta um crescimento de 37,1% quando comparado com o mesmo mês de 2020, onde foram atendidos 1,51 milhões de pessoas.

Mesmo com a abertura de algumas fronteiras, o tráfego doméstico ainda continua sendo o mais representativo, registrando cerca de 83,2% do total de passageiros que passam pelo aeroporto de Guarulhos.

Voos internacionais

O tráfego internacional foi responsável por 16,8% do volume total de passageiros transportados no aeroporto em outubro, registrando cerca de 13,4 mil viajantes por dia. Em comparação com o mesmo período de 2020, há um crescimento de 175,1%.

Atualmente, o aeroporto conta com 29 empresas nacionais e internacionais operando regularmente para 29 destinos internacionais, representando uma retomada de 58% quando comparado com os 50 destinos frequentemente operados antes da pandemia.

Há voos internacionais regulares para Addis Ababa (Etiópia), Amsterdã (Holanda), Assunção (Paraguai), Atlanta (EUA), Bogotá (Colômbia), Buenos Aires (Argentina), Chicago (EUA), Cidade do México (México), Cancún (México), Cidade do Panamá (Panamá), Dallas (EUA), Doha (Catar), Dubai, Frankfurt (Alemanha), Houston (EUA), Istambul (Turquia), Lisboa (Portugal), Madrid (Espanha), Miami (EUA), Montevidéu (Uruguai), Newark (EUA), Nova York (EUA), Paris (França), Porto (Portugal), Santa Cruz de La Sierra (Bolívia), Santiago (Chile), Zurique (Suíça) e Toronto (Canadá).

