A justiça não foi feita

Do Diário do Grande ABC



17/11/2021 | 23:59



Justiça seja feita, não é por causa do Poder Judiciário que os são-caetanenses estão pagando 50% a mais pelo estacionamento rotativo na cidade. A culpa é inteiramente do governo provisório de Tite Campanella. Por duas vezes a juíza Daniela Anholeto Valbao Pinheiro Lima, da 6ª Vara Cível da cidade, se posicionou contrária ao aumento. E mesmo assim o preço subiu de R$ 2 para R$ 3 por pura benevolência do Palácio da Cerâmica.



A empresa que explora o serviço, a Assistpark, pleiteou o reajuste e foi aos tribunais pedindo uma liminar que a autorizasse a cobrar valor maior. O Ministério Público se colocou contrário e a magistrada concordou com o promotor. Mesmo assim a Prefeitura de São Caetano decidiu assinar um acordo com a permissionária concedendo-lhe o direito de elevar a tarifa.



O documento voltou às mãos da juíza, que rejeitou homologar o pacto. As alegações para a negativa são de suma importância. A Assistpark deixou de informar quantos veículos utilizam o sistema e, pior, não apresentou elementos que comprovassem que a firma está em dia com as suas obrigações.



Apesar de tudo isso, Tite e sua equipe, incluído aí o secretário de Mobilidade Urbana, Geová Maria Faria, que foi quem assinou o documento, mantiveram a alta. Sabe-se lá com qual motivação.



O fato é que os motoristas de São Caetano poderiam voltar a pagar R$ 2 por hora para pararem seus carros em uma das vagas demarcadas no município. Porém, vão seguir desembolsando R$ 3.



Esta será mais uma herança maldita que será deixada pela administração Tite. Vai se juntar a outras, como o projeto que autoriza o calote no vale-uniforme, os aumentos do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e da taxa do lixo, que começam a valer em 1º de janeiro, ou as cestas básicas compradas com sobrepreço.



Uma sucessão de fatos que, por inexperiência ou inépcia, vão se multiplicando e que fazem os são-caetanenses desejarem que a Justiça Eleitoral defina logo rumos da eleição de 2020.