Por uma escola sem LGBTfobia!

17/11/2021 | 23:59



Na última semana o áudio de uma reunião no colégio Liceu Jardim, em Santo André, vazou e chocou pelas opiniões LGBTfóbicas emitidas pelo proprietário/diretor da escola, que ferem regras básicas de convivência humana, a Constituição e a legislação educacional brasileira. No áudio gravado pelos pais, que pode ser ouvido na íntegra no nosso Youtube, o empresário faz afirmações e comparações entre ‘ciganos, homossexuais, criminosos’ dizendo, entre outras coisas, que ‘se organizaram para atacar os valores da sociedade tradicional judaico-cristã’. Outras falas pregam que ‘não existe homossexualismo no Oriente. Putin e o discurso nacional dele se posicionando contra a ideologia de gênero. China não permite a existência dos homossexuais. Oriente Médio, islã não tolera…’ e que ‘isto não será tido como normal nesta escola’.



Ao receber mensagens acionamos, junto com o deputado federal Ivan Valente, o MP (Ministério Público) para investigar as declarações, uma vez que atentam às regras da LDB (Lei de Diretrizes e Bases), do Ministério da Educação, que estabelece explicitamente acolhimento e repudia preconceito. Em 2020, o Brasil foi considerado pelo 12° ano consecutivo o país que mais matou transexuais no mundo. A rejeição familiar, a marginalização econômica e a impunidade são algumas das explicações para o aumento destes números ao longo dos anos. Mas não só isso! Discursos de ódio e a afirmação reiterada de que ser gay não é ‘normal’ alimentam e incentivam a discriminação e o preconceito contra esta população e as escolas têm como papel fundamental trabalhar a inclusão e o respeito à diversidade da sociedade, sobretudo dentro da comunidade escolar.



Respeito à diversidade não significa ensinar alguém a ser gay, porque isso não é questão de escolha. Ninguém vira gay por estímulo docente. Defendemos o fim da imposição de modelos socialmente definidos como ‘normais’ em detrimento à diversidade e ao sentimento pessoal. Não existe uma única diretriz na educação brasileira que permita a discriminação e credencie o discurso do proprietário que ensina o que bem entender porque a escola é particular e quem se sentiu incomodado que se mude. O relevante é que o proprietário não pode repudiar a homossexualidade, pois a escola deve obedecer regras, leis e normas. Espaços que discriminam a população LGBTQIA+ são os mesmos que impediram judeus, negros, mulheres e tantos outros de conviverem pacificamente na sociedade. Exemplos históricos não faltam e o resultado final é sempre trágico.



Defendemos escola afetiva e inclusiva, capaz de acolher e dar vazão aos anseios dos estudantes, livre de qualquer tipo de discriminação e do preconceito que têm estimulado a violência e levado pessoas ao sofrimento ao longo do tempo: escola sem LGBTfobia!



Ricardo Alvarez é vereador pelo Psol de Santo André.

PALAVRA DO LEITOR

Alerta!

Nas cidades do Grande ABC não houve alerta sobre a ligação entre doenças relacionadas à dieta e a pandemia. Não existe estratégia municipal, estadual ou nacional. Não há abordagem ampla de sistemas, mesmo que os pesquisadores cada vez mais reconheçam que a obesidade é doença que não é impulsionada pela falta de força de vontade, mas por sociedade moderna e sistema alimentar quase perfeitamente projetado para estimular o consumo excessivo de calorias vazias, juntamente com mais estresse, menos sono e menos exercícios diários, colocando milhões em caminho para resultados ruins de saúde, que é extremamente difícil de quebrar. Fica o alerta.

José Lourenço Pechtoll

Santo André



Contrassenso

A ineficiente e onerosa máquina pública é peso enorme, carece de drástica redução de funcionários, mas, na contramão, é cogitada elevação salarial, quando quase nada sobra para investir. Além de acintoso contrassenso para quem tem estabilidade empregatícia, enquanto as demais categorias sofrem, desesperados com a perda de emprego na pandemia.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)



Custos

Aprende-se desde cedo na iniciativa privada que custos, assim como as unhas, devem ser aparados constantemente. Mas parece que essa regra não faz parte do cotidiano de nossos representantes municipais, que, ao invés de rever e reduzir custos, preferem a facilidade de ‘adequar’ – para cima, lógico – nosso IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano). Pior ainda é a indecência promovida pelos nossos vereadores, que, ao invés de reduzirem despesas, procuram aumentá-la, aprovando o absurdo acréscimo de seis vereadores naquela casa. Bons tempos quando um imperador, consciente de sua responsabilidade perante o erário, dizia em alto e bom tom: ‘Enquanto se puder reduzir a despesa, não há direito de se criar novos impostos’. Se possível fosse a D. Pedro II tomar conhecimento da atitude de nossos representantes andreenses, este estaria se revirando no túmulo.

Vanderlei A. Retondo

Santo André



Calçada é para pedestre!

Por reiteradas vezes contatei a Semob (Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana), de São Caetano, pelo telefone 4221-7055 para relatar o que ocorre diariamente em frente ao Hospital Beneficência Portuguesa, na Rua Nossa Senhora de Fátima, 497, em espaço dedicado a estacionamento para médicos. Esse espaço divide-se com a calçada. No entanto, os veículos extrapolam – e muito – a área para os carros e ficam em cima das calçadas, seja pelo tamanho do veículo ou por falta de habilidade de quem os estaciona. Fato é que pedestres ficam com espaço diminuto para transitar. Atrapalha, inclusive, pacientes da ortopedia do próprio hospital. A saída é passar pela rua. Para pedestres que não têm dificuldade de locomoção já é um transtorno, já para idosos, cadeirantes ou para pessoas que possuem dificuldade de mobilidade, é uma barreira a mais a transpor. Resumindo, é falta de educação sem tamanho. Mais triste ainda é saber que os enormes veículos pertencem a médicos, justamente aqueles que se preparam a vida toda para zelar pela vida.

Douglas Emiliani

São Caetano



Livro de Lula

O jornalista e escritor Fernando Morais, como fiel seguidor, escreveu livro com a biografia do ex-presidente Lula. Seu conteúdo está na forma que o ex-presidente precisa para enfrentar a campanha eleitoral de 2022. Como mimo, fala sobre sua prisão de forma a sensibilizar a militância como se fosse inocente. Nada sobre a mais perversa dose de corrupção da história deste País! Eleitor tem memória!

Paulo Panossian

São Carlos (SP)