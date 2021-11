Novo 718 Cayman GT4 RS: o Porsche que tem corrida em seu DNA

das Agências



17/11/2021 | 17:25



Quando a potência de 500 cv (368 kW) de um motor de naturalmente aspirado e posicionado centralmente é combinado com um peso puro de 1.415 kg, é hora de redefinir a expressão "prazer em dirigir": o Porsche 718 Cayman GT4 RS é o principal modelo da família 718 – um carro para um motorista exigente desenvolvido para impressionar com sua construção leve, configuração de chassi extremamente ágil, aerodinâmica sofisticada e trilha sonora exclusiva. Não importa se ele está sendo conduzido em estradas espirais estreitas nas montanhas ou em pistas de corrida fechadas, o 718 Cayman GT4 RS é o rei da família de compactos com motor central. Em Nürburgring Nordschleife, ele superou seu irmão, o 718 Cayman GT4, em mais de 23 segundos.

O motor de seis cilindros naturalmente aspirado, já conhecido do carro de corridas 911 GT3 e o modelo de produção em série 911 GT3, forma a peça central de um car-ro esportivo que foi desenvolvido para propiciar máximo prazer em dirigir. A rotação do motor chega a 9.000 rpm. Comparado ao 718 Cayman GT4, o 718 Cayman GT4 RS tem potência extra de 80 PS (59 kW), resultando em uma relação peso/potência de 2,83 kg/PS. O torque máximo aumentou de 430 para 450 Nm.





Entre os recursos mais impressionantes do novo top de linha 718, destacam-se as entradas de ar do processo atrás das janelas do motorista e do passageiro. Geralmente, o 718 Cayman tem pequenas janelas laterais aqui. As novas entradas de ar melhoram o fluxo de ar e, ao mesmo tempo, criam um som de entrada empolgante bem próximo aos ouvidos dos ocupantes. As entradas de ar características na frente das rodas traseiras foram mantidas e são usadas para arrefecimento do motor.

Como todo modelo RS moderno, o novo 718 GT4 RS está disponível exclusivamente com o sistema de embreagem dupla (PDK) da Porsche. Essa transmissão passa por suas sete marchas muito rapidamente e assegura desempenho máximo. Os pedais da caixa de transmissão permitem que os motoristas mantenham as mãos no volante mesmo ao trocar as marchas manualmente. Como alternativa, eles podem usar a alavanca seletora de marchas remodelada no painel central.

O PDK esportivo compacto é compatível com a inacreditável aceleração desse carro esportivo com motor central. O 718 Cayman GT4 RS vai de 0 a 100 km/h em apenas 3,4 segundos (GT4 com PDK: 3,9 segundos) e velocidade máxima de 315 km/h (GT4 com PDK: 302 km/h), quando alcança a sétima marcha.

No estilo RS típico, a construção leve é um elemento determinante do novo design 718 Cayman GT4 RS. Esse carro de dois lugares pesa somente 1.415 kg, com o tanque de combustível cheio e sem um motorista como definido pela norma DIN, o que é 35 kg menos que um 718 GT4 equipado com PDK. Essa redução de peso foi possível devido ao uso de plástico reforçado com fibra de carbono (CFRP) para componentes como o capô e as asas dianteiras.

Os tapetes leves também economizam o peso porque reduzem a quantidade de material de isolamento. A janela traseira é feita de vidro leve. Os painéis leves das portas com tramas abertas de tecido e redes nos compartimentos de armazenamento completam a busca para eliminar cada grama desnecessária.

A nova asa traseira fixa, seu implemento em forma de pescoço de ganso e o suporte da asa em alumínio são um elemento que diferencia o design externo. Esse princípio de asa altamente eficiente foi inspirado no carro de corrida Porsche 911 RSR GT e foi adotado pela primeira vez em um carro de produção em série da Porsche no 911 GT3. Combinado com a altura de rodagem 30 milímetros mais baixa quando comparado ao 718 Cayman, as atraentes aberturas nos arcos das rodas dianteiras, os painéis otimizados aerodinamicamente na parte inferior da carroceria com difusor traseiro conectado, o difusor dianteiro com múltiplos ajustes e o novo spoiler dianteiro com lâminas laterais abertas, no modo Performance reservado para uso em pistas de corrida, o GT4 RS gera aproximadamente downforce 25% maior que o GT4.

As modificações feitas no chassi também contribuem com seu melhor desempenho. As juntas esféricas unem o chassi firmemente à carroceria para propiciar manuseio ainda mais preciso e direto. O chassi ajustável para o circuito tem uma configuração de amortecedor específico do RS, assim como a mola modificada e as taxas da barra anti-rolagem.

O pacote Weissach de opcionais incrementa ainda mais o design dinâmico do GT4 RS. A tampa do porta-malas dianteiro, as entradas de ar de processo, as entradas de ar de arrefecimento, a cobertura da caixa de ar, o acabamento do espelho externo e a asa traseira apresentam acabamento ondulado em carbono. Os tubos de escape em titânio são semelhantes ao sistema de escape do Porsche 935. A grade de proteção na traseira também é feita de titânio. A seção superior do painel de comando é revestida de material Race Tex e um grande logo da Porsche está integrado à janela traseira. Com o pacote Weissach, as rodas de magnésio forjadas de 20 polegadas podem ser pedidas por um custo extra no lugar das rodas de alumínio forjadas de 20 polegadas.





Em comparação ao 718 Cayman GT4, todas essas melhorias fazem com que o GT4 RS seja o membro mais implacável e veloz da família 718. Isso fica especialmente evidente em Nürburgring Nordschleife. Durante a fase final dos ajustes de configuração, o embaixador da marca Porsche, Jörg Bergmeister, percorreu a pista de 20.832 km em 7:09.300 minutos. O GT4 RS conquistou a versão mais curta de 20,6 km, que serviu como benchmark anteriormente, em 7:04.511 minutos – 23,6 segundos mais rápido que o 718 Cayman GT4.

O cronógrafo único Porsche Design no 718 Cayman GT4 RS, criado pela Porsche Design exclusivamente para os compradores do veículo, é tão dinâmico quanto seu equivalente de quatro rodas. O relógio também apresenta um conceito de design leve com recursos de alto desempenho baseado nas características robustas e de alta tecnologia do titânio. Seu rotor é baseado nos aros do carro esportivo e pode ser feito em cores diferentes, assim como o carro.

O novo 718 Cayman GT4 RS estará disponível para pré-vendas no Brasil no primeiro semestre de 2022. O preço será comunicado com o início das encomendas.